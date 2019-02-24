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- 19:39 «Мотор» разгромил «Скьерн» и досрочно вышел в плей-офф гандбольной Лиги чемпионов
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«Мотор» разгромил «Скьерн» и досрочно вышел в плей-офф гандбольной Лиги чемпионов
В воскресенье, 24 февраля, запорожский «Мотор» на домашней площадке «Юность» разгромил в рамках группового турнира Лиги чемпионов датский «Скьерн» — 33:23.
В сентябре прошлого года, когда команды встречались в Дании, запорожцы потерпели поражение (33:37). Желание взять реванш у подопечных Николая Степанца было запредельным, тем более уже в этом матче они могли обеспечить себе выход в плей-офф сильнейшего гандбольного турнира среди клубов.
Свое превосходство запорожцы начали доказывать с первых же минут, контролируя ход игры и постепенно наращивая свое преимущество. Первый тайм команда Николая Степанца завершила, ведя в счете в четыре мяча, а финальный свисток зафиксировал более чем убедительную победу нашей команды.
Таким образом, «Мотор» за тур до окончания группового турнира забронировал за собой выход в плей-офф Лиги чемпионов, куда выходят по шесть лучших команд из двух групп.
Другие матчи группы завершились с такими результатами: «Нант» (Франция) — «Сегед» (Венгрия) — 29:26, «Целе» (Словения) — «ПСЖ» (Франция) — 32:36, «ППД Загреб» (Хорватия) — «Фленсбург» (Германия) — 21:22.
Турнирное положение:
1. «ПСЖ» — 24 очка
2. «Сегед» — 19
3. «Фленсбург» — 14
4. «Нант» — 13
5. «Мотор» — 11
6. «ППД Загреб» — 10
7. «Целе» — 7
8. «Скьерн» — 6
Свой заключительный матч на групповой стадии Николая Степанца проведут 3 марта, когда на выезде сыграют с победителем группы — французским «ПСЖ». В других матчах встретятся: «Фленсбург» — «Нант» (27 февраля), «Скьерн» — «Целе», «Сегед» — «ППД Загреб».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Мотор» в драматичном матче уступил с минимальным счетом в Лиге чемпионов.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!
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