«Мотор» разгромил «Скьерн» и досрочно вышел в плей-офф гандбольной Лиги чемпионов

Спорт

В воскресенье, 24 февраля, запорожский «Мотор» на домашней площадке «Юность» разгромил в рамках группового турнира Лиги чемпионов датский «Скьерн» — 33:23.

В сентябре прошлого года, когда команды встречались в Дании, запорожцы потерпели поражение (33:37). Желание взять реванш у подопечных Николая Степанца было запредельным, тем более уже в этом матче они могли обеспечить себе выход в плей-офф сильнейшего гандбольного турнира среди клубов.

Свое превосходство запорожцы начали доказывать с первых же минут, контролируя ход игры и постепенно наращивая свое преимущество. Первый тайм команда Николая Степанца завершила, ведя в счете в четыре мяча, а финальный свисток зафиксировал более чем убедительную победу нашей команды.

Таким образом, «Мотор» за тур до окончания группового турнира забронировал за собой выход в плей-офф Лиги чемпионов, куда выходят по шесть лучших команд из двух групп.

Другие матчи группы завершились с такими результатами: «Нант» (Франция) — «Сегед» (Венгрия) — 29:26, «Целе» (Словения) — «ПСЖ» (Франция) — 32:36, «ППД Загреб» (Хорватия) — «Фленсбург» (Германия) — 21:22.

Турнирное положение:

1. «ПСЖ» — 24 очка

2. «Сегед» — 19

3. «Фленсбург» — 14

4. «Нант» — 13

5. «Мотор» — 11

6. «ППД Загреб» — 10

7. «Целе» — 7

8. «Скьерн» — 6

Свой заключительный матч на групповой стадии Николая Степанца проведут 3 марта, когда на выезде сыграют с победителем группы — французским «ПСЖ». В других матчах встретятся: «Фленсбург» — «Нант» (27 февраля), «Скьерн» — «Целе», «Сегед» — «ППД Загреб».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Мотор» в драматичном матче уступил с минимальным счетом в Лиге чемпионов.

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