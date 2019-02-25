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Свитолина поделилась «горячим» фото с отдыха в Дубае (фото)
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина, сохранившая за собой шестую позицию в обновленном рейтинге WTA, хорошо проводит время после участия на турнире в Дубае (ОАЭ), где одесситка уступила в полуфинале швейцарке Белинде Бенчич и не смогла защитить свой чемпионский титул.
Наша соотечественница решила остаться в крупнейшем городе ОАЭ, где уже 26 февраля на турнире матчем против хорвата Марина Чилича стартует ее возлюбленный Гаэль Монфис, а пока наслаждается отдыхом в открытом бассейне — благо, погода позволяет (в Дубае вполне комфортные 26 градусов выше нуля), и делится пикантными фотографиями со своими подписчиками в Instagram.
* Элина Свитолина будоражит сеть «горячими» снимками
Добавлю, что в обновленном списке лучших теннисисток мира две украинки, входящие в топ-100, в отличие от Свитолиной потеряли свои позиции — Леся Цуренко опустилась с 23-го на 24-е, а Даяна Ястремская с 34-го на 36-е место. А вот Катерина Козлова, на прошлой неделе дошедшая до четвертьфинала турнира в Будапеште, улучшила свой показатель сразу на 11 позиций, «прыгнув» со 126-й на 115-ю. Также значительно улучшила свое положение Ангелина Калинина, поднявшись со 130-го места на 125-е.
Наконец, свои личные рекорды удалось обновить двум нашим юным теннисисткам — 19-летняя Катарина Завацкая теперь занимает 174-ю строчку рейтинга (+1 позиция по сравнению с прошлой неделей), а 15-летняя Дарья Лопатецкая стала 301-й ракеткой мира (+4).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина блеснула идеальной фигурой перед важным турниром в Дубае.
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