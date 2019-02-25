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Происшествия

Стало известно о блокировании пункта пропуска "Шегини" на границе с Польшей (фото)

13:27 25 февраля 2019   345
Очередь на пункте пропуска «Шегини»
Инф. «ФАКТОВ»

На украинско-польской границе в пункте пропуска «Шегини» — осложнения с пропуском автомобилей через границу. Очевидцы утверждают, что проезд через пропускной пункт закрыт из-за акции «АвтоЕвроСилы». Ранее сообщалось, что 22 февраля закончилась льготная растаможка автомобилей на иностранной регистрации.

«Очевидцы утверждают, что движение в пункте пропуска полностью замерло — все стоит, образовалась большая очередь», — сообщает «Варта».

Официальной информации о том, что происходят в «Шегинях», пока что нет. Тем временем на страничке «АвтоЕвроСилы» в социальных сетях сообщается об акции «против коррупции и контрабанды» на пункте пропуска.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на границе с Польшей, на территории таможенного поста «Шегини» активисты АвтоЕвроСилы поймали нетрезвого госслужащего.


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