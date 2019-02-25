В Харьковской области СБУ перекрыла канал финансирования боевиков "ЛНР"

Происшествия

СБУ блокировала в Харьковской области механизм финансирования незаконных вооруженных формирований террористической организации «ЛНР». В рамках схемы местные псевдопредприниматели систематически закупали на временно оккупированной территории Луганщины табачные изделия и незаконно перемещали их подконтрольную украинской власти территорию.

Полученные средства использовались для содействия противоправной деятельности террористов «ЛНР».

Раскрыть аферу удалось после задержания в международном аэропорту «Харьков» курьера при попытке вывезти очередную партию «продукции» в одну из соседних стран. Еще один фигурант дела был задержан в районе населенного пункта Станица Луганская.

«Следователями Управления СБУ в Харьковской области начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258−3 Уголовного кодекса», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сотрудники Главных управлений Национальной полиции в Донецкой и Луганской областях пресекли деятельность финансового центра, организовавшего незаконный перевод средств клиентов на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении. Сеть учреждения включала 20 отделений и разветвленную сеть платежных терминалов на неподконтрольной территории. Общий объем средств, переведенный только через национальную платежную систему, составил 170 млн гривен.

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