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Появилось видео стрельбы экс-депутата на заправке под Киевом
В сети появилось видео драки и стрельбы в придорожном кафе в селе Стоянка под Киевом, в котором 59-летний бизнесмен Михаил Заславский из травматического оружия расстрелял участника Майдана Руслана Лукьяненко. Конфликт произошел из-за разной позиции по поводу бывшего советского праздника 23 февраля.
«24.02.2019. Утро. Стрельба в Стоянцы Киевской области. Как это было на самом деле. Видео с камер наблюдения. Чиновник-бизнесмен Михаил Заславский расстреливает из травматического оружия местного парня, участника Майдана Руслана Лукьяненко. За то, что парень не признает советского праздника 23 февраля и не боится говорить это вслух», — подпись под роликом.
Напомним, 34-летний киевлянин зашел в кафе в тот момент, когда персонал этого заведения отмечал советский праздник «День защитника отечества». Мужчине это не понравилось, и он сделал работникам кафе замечание. Началась ссора. В этот момент в кафе вошел 59-летний местный житель, который стал заступаться за официантов. Киевлянин вылил на местного жителя стакан кофе и, выйдя на улицу, сел в свой автомобиль.
Однако на этом события не закончились. Местный житель попытался вытащить киевлянина из машины, а когда тот вышел из авто сам, между ними началась драка. В какой-то момент сторонник «23 февраля» достал пистолет, предназначенный для стрельбы резиновыми пулями, и трижды выстрелил в своего оппонента. Две пули попали киевлянину в спину, а одна по касательной задела голову. Другие посетители кафе вызвали «скорую».
После выстрелов местный житель сел в свой автомобиль и скрылся в неизвестном направлении. На его поиски были брошены силы полиции Киева и еще двух областей. Объявили план «Сирена».
Стрелка вскоре удалось задержать. После драки ему также была необходима медицинская помощь. Сначала оба драчуна были помещены в больницу, а теперь они в изоляторе временного содержания. Полиция открыла уголовное производство по статье «Хулиганство». Теперь обоим участникам драки со стрельбой грозит до семи лет лишения свободы.
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