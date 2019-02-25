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Под Киевом на АЗС экс-депутат расстрелял водителя из-за 23 февраля (фото)
В Киевской области словесная перепалка переросла в драку со стрельбой. Двое водителей, остановившихся выпить кофе в придорожном кафе, которое расположено в селе Стоянка (Житомирская трасса), поспорили из-за 23 февраля. Об этом «ФАКТАМ» рассказал пресс-офицер полиции Киевщины Николай Жукович.
34-летний киевлянин зашел в кафе в тот момент, когда персонал этого заведения отмечал советский праздник «День защитника отечества». Мужчине это не понравилось, и он сделал работникам кафе замечание. Началась ссора. В этот момент в кафе вошел 59-летний местный житель, который стал заступаться за официантов. Киевлянин вылил на местного жителя стакан кофе и, выйдя на улицу, сел в свой автомобиль.
Однако на этом события не закончились. Местный житель попытался вытащить киевлянина из машины, а когда тот вышел из авто сам, между ними началась драка. В какой-то момент сторонник «23 февраля» достал пистолет, предназначенный для стрельбы резиновыми пулями, и трижды выстрелил в своего оппонента. Две пули попали киевлянину в спину, а одна по касательной задела голову. Другие посетители кафе вызвали «скорую».
После выстрелов местный житель сел в свой автомобиль и скрылся в неизвестном направлении. На его поиски были брошены силы полиции Киева и еще двух областей. Объявили план «Сирена».
Стрелка вскоре удалось задержать. После драки ему также была необходима медицинская помощь. Сначала оба драчуна были помещены в больницу, а теперь они в изоляторе временного содержания. Полиция открыла уголовное производство по статье «Хулиганство». Теперь обоим участникам драки со стрельбой грозит до семи лет лишения свободы.
По сведениям издания «Обозреватель», стрелком оказался бывший топ-менеджер «Нафтогаза» и экс-депутат Житомирского горсовета Михаил З.
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