Происшествия

В НАБУ рассказали, как экс-секретарь земельной комиссии КГГА завладел участками на миллионы гривен

В понедельник, 25 февраля, депутату Киевского городского совета, экс-секретарю земельной комиссии детективы НАБУ сообщили о подозрении в завладении шестью земельными участками и незаконном обогащении на 19,5 млн. гривен. Об этом говорится на странице бюро в Facebook.

По данным следствия, депутат Киевсовета, занимая должность секретаря комиссии по вопросам земельных отношений и имея доступ к информации о наличии в столице свободной земли, на протяжении 2008−2014 годов организовал схему завладения шестью земельными участками. Общая стоимость этих земель составляет более 2,5 млн. гривен.

Как выяснили детективы, к реализации коррупционной схемы чиновник привлекал своего родственника, который искал лиц, на которых можно было приватизировать земельные участки, находящиеся в коммунальной собственности в Голосеевском районе Киева.

После того, как перечень таких лиц был готов, чиновник собственным письмом инициировал включение вопроса о выделении им земли в повестку дня комиссии. Впоследствии на сессии Киевсовета инициатор вместе с другими депутатами голосовал за принятие соответствующего решения.

В результате шесть земельных участков общей площадью 0,47 га были выделены людям, которые об этом даже не догадывались. В дальнейшем детективы установили, что получение права собственности на землю оформлялось по поддельным документам.

Указанные факты — второй эпизод с завладением земельными участками в столице при участии экс-секретаря комиссии, который расследуют детективы НАБУ. В сентябре 2017 года чиновника уличили в завладении тремя участками в столице общей площадью 0,26 га. Восемь месяцев спустя детективы Национального бюро завершили расследование, а прокуроры САП направили обвинительный акт в суд. Сейчас дело слушается в Шевченковском районном суде. Киева.

Кроме того, детективы НАБУ установили, что в 2015—2016 годах депутат Киевсовета незаконно приобрел в собственность и передал активы на общую сумму 19,5млн. гривен. Часть этой суммы чиновник потратил на приобретение внедорожника класса «люкс», остальные — инвестировал в корпоративные права и недвижимость для получения прибыли.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в сентябре 2016 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в НАБУ сообщили, что задержали экс-чиновника «Укрзалізниці», который вместе с еще семью лицами подозревается в нанесении более 93 млн грн убытков «Укрзалізниці» за закупку стрелочной продукции по завышенным ценам.

А 22 февраля, детективы НАБУ проводили обыски у руководителей Полтавской областной государственной администрации. Обыски проходили по делу о реконструкции Полтавского аэропорта, а также содержании дорог в области.

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