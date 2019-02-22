Происшествия

НАБУ пришло с обысками к руководству Полтавской обладминистрации: что ищут

В пятницу, 22 февраля, НАБУ проводит обыски у руководителей Полтавской областной государственной администрации (ОГА).

Напомним, месяц назад обыски в рамках расследования уголовного производства, открытого по факту присвоения бюджетных средств, проходили в мэрии Днепра.

Как сообщает местное интернет-издание «Полтавщина», обыски проходят по делу о реконструкции Полтавского аэропорта, а также содержании дорог в области.

В частности, у НАБУ есть вопросы по компании «Алви Род», которая получила средства на содержание, однако фактически работ не выполняла.

Детективы НАБУ уже провели обыски по месту жительства первого замглавы Полтавской ОГА Андрея Песоцкого и у директора Департамента строительства, градостроительства и архитектуры Тимофея Голбана. Обыски провели в их рабочих кабинетах и в кабинете главы ОГА Валерия Головко. Также следственные действия прошли у советника Песоцкого Александра Литвинова.

По информации ресурса, к и. о. гендиректору аэропорта «Полтава» Владимиру Окаре детективы пока не наведывались.

Предполагается, что Песоцкого, Голбана и Литвинова доставят в Киев для избрания меры пресечения.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об обыске в горсовете Белой Церкви, который проводили детективы НАБУ. Следственные действия проходили в рамках расследования уголовного производства по факту приобретения городским советом здания по вероятно завышенной цене.

Таакже сообщалось, что 21 февраля в аэропорту «Борисполь» пограничники задержали экс-чиновника «Укрзалізниці», который является фигурантом дела НАБУ. Экс-чиновник вместе с еще семью лицами подозревается в нанесении более 93 млн гривен убытков «Укрзалізниці» за закупку стрелочной продукции по завышенным ценам.

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