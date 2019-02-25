Сборная Украины по баскетболу проиграла в овертайме чемпионам Европы

Спорт

На минорной ноте завершила отборочный турнир на чемпионат мира, который в нынешнем году пройдет в Китае, завершила национальная сборная Украины по баскетболу. После обидного домашнего поражения от Черногории (74:76) наши ребята потеряли любые шансы пробиться на мундиаль, и поединок в Словении не влиял на итоговое положение команд в квалификации.

Видимо, отсутствие турнирных задач раскрепостил подопечных Евгения Мурзина, и «желто-синие» начали поединок на одном дыхании, обеспечив себе к большому перерыву комфортное преимущество в 11 очков. Вот только довести матч до победы без нервов нашим ребятам не удалось — в заключительной четверти «желто-синие» позволили сопернику сравнять счет и перевести матч в овертайм. В итоге, хозяева таки вырвали победу — 85:84, которая, впрочем, не позволила сместить нашу команду с пятого места в таблице.

В еще одном матче группы I Черногория уступила дома Латвии (74:80), но балканцы все же вышли на чемпионат мира с проходного третьего места. Поединок Испания — Турция завершится 25 февраля поздно вечером.

Итоговое положение команд:

1. Испания — 22 очка

2. Турция — 20

3. Черногория — 19 (12)

4. Латвия — 19 (12)

5. Украина — 17

6. Словения — 15

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