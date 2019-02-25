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Мастер-класс от президента: Порошенко на молодежном форуме показал, как нужно танцевать самбу
Президент Украины Петр Порошенко рассказал анекдот о кубинцах и станцевал во время выступления на молодежном форуме в Переяслав-Хмельницком.
Так, президент Порошенко рассказал анекдот о том, как украинская делегация приехала на Кубу и призвала жителей начать работать, сообщает телеканал «112 Украина».
«У вас большие проблемы на Кубе, у вас никто не работает. Никто. Как только собираются три или пять кубинцев, они сразу начинают танцевать самбу. Может начнете работать? Давайте соберем митинг под лозунгом „Давайте работать. Самбе — нет!“. Собрали митинг, выступает Фидель и говорит „Давайте работать. Самбе — нет!“, „Давайте работать. Самбе — нет!“ В итоге, люди на митинге подхватили и начали танцевать и петь в ритме самбы», — рассказал президент, пританцевывая.
Порошенко провел аналогии с ситуацией в Украине.
Как писали «ФАКТЫ», ранее во время выступления на Совете регионального развития Киевской области президент Порошенко заявил, что бедность в Украине является врагом не менее опасным, чем российская агрессия.
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