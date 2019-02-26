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Таскала детей за уши и кричала: в Киеве разгорается скандал из-за издевательств в детском саду

В киевском детском саду № 285 на Теремках воспитатель позволяет себе кричать на детей и заниматься рукоприкладством. Об этом в Facebook в группе «Батьки SOS» пишет пользователь Nika Nika, публикуя фото педагога.

В частности, женщина жестоко схватила «солнечную» девочку через шапку за ухо и выволокла с площадки на тропинку.

«Мамы, чьи детки посещают 285 сад на Теремках. На фото со спины воспитатель (это слово совершенно не подходит этой ОНО), которая жестоко схватила девочку через шапку за ухо и выволокла с площадки на тропинку. Ребенок „солнечный“, девочка в розовом за первой парой деток. Возможно, вы узнаете эту сволочь и предостережете родителей, какой человек проводит с их детьми 5 дней в неделю. Она пообещала прочистить в группе уши тем, кто плохо ее слышит. Вот так прогулялись с сыном на территории детского сада. Занавес», — пишет Nika Nika.

Отметим, садик посещают детки с особенностями развития — с задержкой речи, есть группы для малышей с задержкой психического развития. Как пишут жители района, это лучший логопедический садик в округе. Чтобы попасть туда, нужно год простоять в очереди.

Под сообщением появились разные комментарии.

«Часто вот такие мамочки всё неправильно понимают и перекручивают, этим разводя срач. Вы лучше бы следили, как общаетесь с детьми своими. Я пишу как человек, который гуляет с ребёнком иногда в садике и вижу разные ситуации и потом читаю в подобных группах просто наговоры на воспитателей».

«Так є і такі вихователі, нажаль, які грубо поводять себе з дітьми… але є і такі автори постів, які розводять ср… підбурюють на агресію, направлену на викладачів, вчителів і вихователів. Тому без прямих доказів, типу фото чи відео, чи запис розмови, зараз тяжко повірити… Якщо в даному випадку було дійсно насилля над дитиною, то треба писати заяву директору дитячого садочка зі скаргою на вихователя і далі розбиратися, щоб подібний випадок не повторювався».

«Так как эта тварь себя ведёт с детьми, ведёт с детьми половина пед. коллектива!!! Я была свидетелем не раз, делала замечания, родителям больных детей очень сложно, они беззащитны и уязвимы».

«Алло, народ!!! Це садок був і є ЛОГОПЕДИЧНИЙ!!! Для особливих дітей!!! Вихователі отримують надбавку до зарплати, усі діти приходять через пнк!»

«Та хіба ж таке може бути? Адже це місце бачить багато людей? Це що вже кінець людяності? Ми ж не знаємо, що цим дітям підготувала доля. Мені дуже соромно і гидко. Тут не можна вживати слово вихователька».

Ранее «ФАКТЫ» неоднократно писали о фактах буллинга в украинских школах. А также о наказании, которое предусмотрено за буллинг украинским законодательством, в том числе и для педагогов.

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