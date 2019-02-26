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Спорт

Усик показал, как готовится к переходу в супертяжелый дивизион (фото)

19:08 26 февраля 2019   23
Усик показал, как готовится к переходу в супертяжелый дивизион (фото)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик (16 побед, 12 из них — нокаутом) готовится к переходу в супертяжелый дивизион. Наш соотечественник активно набирает массу, с аппетитом уплетая украинские вареники и тягая тяжеленную штангу.

Своими успехами — как за столом, так и в тренажерном зале — боксер делится со своими подписчиками в Instagram.

«Готовлюсь к…» — такую неоднозначную подпись Александр оставил к пустой тарелке от вареников

«Дорога к супертяжелому дивизиону», — Усику приходится преодолевать изрядные трудности во время подготовки

Напомню, что вероятнее всего украинец дебютирует в супертяжелом дивизионе 18 мая поединком против россиянина Александра Поветкина, который пройдет в Чикаго (США), о чем сообщил промоутер нашего соотечественника Эдди Хирн.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у Усика отберут чемпионский пояс, который может получить россиянин.

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