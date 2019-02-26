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Происшествия

На стройке в Киеве произошло смертельное ЧП (фото, видео)

18:47 26 февраля 2019   246
каска
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 26 февраля в Киеве по адресу проспект Победы, 5б обнаружили труп мужчины. Тело лежало на крыше лифта на седьмом этаже стройки нового ЖК «Виктория». Вызов на линию экстренных служб поступил около 12:15.

Напомним, в начале февраля в Киеве под Индустриальным мостом прохожие обнаружили тело мужчины.

В ЖК «Виктория» спасателям пришлось доставать тело погибшего при помощи альпинистского снаряжения.

По предварительной информации, мужчина убирал на 30 этаже и упал в шахту лифта. Перед входом стояло только ограждение, дверей не было, так как монтажные работы не были завершены. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Как рассказали спасатели, информации о личности погибшего у них нет.

Как сообщает «Информатор», на месте работали правоохранители, спасатели КАРС и медики. Детали инцидента выясняются.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 22 февраля в Киеве в канаве зеленой зоны вблизи станции метро «Черниговская» был обнаружен труп женщины. А несколько недель назад в центре Одессы в одной из квартир дома были обнаружены мертвыми трое мужчин — в возрасте 18-ти, 24-х и 29 лет. Квартира сдавалась в аренду одному из погибших. По предварительным заключениям судебных экспертов, смерть наступила в результате отравления неизвестным веществом.

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