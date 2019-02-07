В одесской квартире найдены мертвыми трое молодых мужчин

Происшествия

В одной из квартир дома по улице Малой Арнаутской, в самом центре Одессы, обнаружены мертвыми трое мужчин — в возрасте 18-ти, 24-х и 29 лет. По предварительным данным, квартира сдавалась в аренду одному из погибших. Как предполагается, еще двое пришли к нему в гости.

«Накануне вечером владелица жилья обратилась с заявлением о том, что квартирант не открывает и на телефонные звонки не отвечает, — сообщили в полиции. - Сотрудники, прибывшие по указанному адресу, были вынуждены принять меры к вскрытию входной двери, после чего обнаружили на кухне тела. Все трое погибших — граждане Украины».

По предварительным заключениям судебных экспертов, смерть наступила в результате отравления неизвестным веществом.

Сейчас Приморским отделом полиции расследуется уголовное производство, начатое по статье «Умышленное убийство», с пометкой «несчастный случай» УК. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Подольском районе Одесской области нашли повешенным семилетнего ребенка. Он висел на цепях в сенохранилище.

А во Львове были обнаружены мертвыми в квартире частного дома 36-летний мужчина и 38-летняя женщина. Предполагалось, что они могли отравиться угарным газом.

Также «ФАКТЫ» информировали о загадочном отравлении шести молодых людей в Тернопольской области.

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