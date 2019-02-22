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Происшествия

В Киеве возле метро нашли труп голой женщины: фото и видео с места ЧП

15:25 22 февраля 2019   1993
Метро Черниговская
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве 22 февраля был обнаружен труп женщины в канаве зеленой зоны вблизи станции метро «Черниговская» на улице Попудренко. Прибывшим на место медикам оставалось только констатировать сметь.

На вид погибшей около 30−35 лет. Женщина была полностью раздета и лежала на куртке возле забора линий метрополитена. На теле были обнаружены следы насильственной смерти, а у рта была пена, сообщает Информатор.

Как писали «ФАКТЫ», несколько недель назад в Одессе в одной из квартир дома по улице Малой Арнаутской, в самом центре Одессы, были обнаружены мертвыми трое мужчин — в возрасте 18-ти, 24-х и 29 лет. Квартира сдавалась в аренду одному из погибших. По предварительным заключениям судебных экспертов, смерть наступила в результате отравления неизвестным веществом.

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