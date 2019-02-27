Происшествия

Третий раз за неделю: в центре Киева горит здание возле "Киевской Руси" (видео)

В Киеве возле кинотеатра «Киевская Русь» уже третий раз за неделю в одном и том же здании возник пожар. По одной из версий, к возгораниям причастны бездомные, ночующие в доме. Ранее сообщалось, что под Одессой, в курортной Затоке во время пожара сгорели 20 зданий различной этажности.

О ЧП сообщает ресурс «Киев Оперативный». «Опять горит то же строение возле кинотеатра „Киевская Русь“. Уже третий раз за неделю», — говорится в сообщении. До этого здание горело 25 февраля. Местные жители говорят, что в отселенном здании когда-то во время пожара сгорели двое бездомных.

А ресурс dtp.kiev.ua разместил видео с места ЧП.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Полтаве произошел масштабный пожар в торговых помещениях вблизи автовокзала и рынка «Киевский».

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