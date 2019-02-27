- 11:04 Курс доллара опустился ниже 27 гривен: чего ждать в дальнейшем
- 10:55 На Говерле заблудились туристы: детали поисковой операции
- 10:50 Следователь ГБР попался пьяным за рулем
- 10:37 СМИ сообщили о похищении и казни российских военных в Сирии
- 10:36 Пункты пропуска на Донбассе перейдут на новый график работы
- 10:28 В Черновцах офицер воинской части наладил торговлю оружием
- 10:19 В «Дизель Шоу» появилась новая актриса
- 10:18 Реванша Уайлдер — Фьюри не будет: стала известна причина
- 10:15 Марата Башарова наказали за избиение жены
- 10:13 В России завели уголовные дела на украинских офицеров юстиции: что об этом известно
Названа причина внезапной смерти 9-летнего мальчика под Тернополем
В среду, 27 февраля, в Тернопольской области похоронят 9-летнего Сашу Дмитренко, который внезапно скончался на руках у отца. По предварительным данным, у мальчика была врожденная аневризма головного мозга.
Об этом сообщает «Тернополь1», ссылаясь на слова отца умершего мальчика Николая Дмитренко. 9-летний Саша умер у него буквально на руках. Николай Дмитренко рассказал, что мальчик пожаловался на головную боль. Он дал сыну таблетку, вызвал скорую помощь: «Я спросил: „Голова болит?“ Он ответил, что нет. Сын сидел на кровати с телефоном, внезапно упал и все…»
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Виннице от кори умер студент-медик. Сергею Бутенко было 18 лет.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!
Ветер: 5 м/с C
Давление: 747 мм