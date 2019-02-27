Названа причина внезапной смерти 9-летнего мальчика под Тернополем

Происшествия

В среду, 27 февраля, в Тернопольской области похоронят 9-летнего Сашу Дмитренко, который внезапно скончался на руках у отца. По предварительным данным, у мальчика была врожденная аневризма головного мозга.

Об этом сообщает «Тернополь1», ссылаясь на слова отца умершего мальчика Николая Дмитренко. 9-летний Саша умер у него буквально на руках. Николай Дмитренко рассказал, что мальчик пожаловался на головную боль. Он дал сыну таблетку, вызвал скорую помощь: «Я спросил: „Голова болит?“ Он ответил, что нет. Сын сидел на кровати с телефоном, внезапно упал и все…»

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Виннице от кори умер студент-медик. Сергею Бутенко было 18 лет.





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