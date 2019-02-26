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Два дня жаловался на головную боль: под Тернополем умер 9-летний ребенок
В Тернопольской области умер 9-летний мальчик, который перед этим переболел ОРВИ, а последние два дня жаловалась на головные боли. Как сообщили в областном управлении Нацполиции, ребенок дома потерял сознание и умер.
Напомним, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, при каких симптомах ребенка нельзя пускать в школу.
О том, что его 9-летний сын потерял сознание и ни на что не реагирует, по телефону в «скорую» сообщил отец.
На момент приезда медиков сердце мальчика еще билось, но спасти жизнь ребенку не удалось.
Как сообщили в полиции, в день трагедии мальчик раньше вернулся домой из школы. Пообедав, лег отдохнуть. В какой-то момент в комнату вошел еще один сын и заметил, что его брат теряет сознание.
По словам отца, он пытался привести ребенка в сознание, параллельно вызвав «скорую». Погибший мальчик — средний сын семьи.
Установит причины смерти судебно-медицинская экспертиза.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Овидиопольском районе Одесской области от ОРВИ умер ребенок в возрасте до одного года. А в Харьковской области от осложнения гриппа умерла 9-летняя девочка.
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