«Реал» — «Барселона»: онлайн-трансляция ответного матча Кубка Испании

Спорт

В среду, 27 февраля, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» пройдет ответный матч ½ финала Кубка Испании между местным «Реалом» и каталонской «Барселоной». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Заявка «Реала». Без Иско

Мадридцы на своем официальном сайте огласили заявку на матч с «Барселоной». В ней 20 футболистов, 18 из которых попадут в матчевый протокол. Среди — Навас, Куртуа, Зидан, Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Одриосола, Регилон, Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Асенсио, Себальос, Бензема, Бэйл, Васкес, Винисиус. Не нашлось места в этом списке полузащитнику Иско, у которого, по сообщениям испанских СМИ, конфликт с главным тренером «сливочных» Сантьяго Солари.

Выбор Вальверде на матч с «Реалом»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде взял в Мадрид на предстоящий матч 19 игроков, 18 из которых попадут в окончательную заявку на поединок. Среди них — тер Штеген, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс, Коутиньо, Артур, Суарес, Месси, Дембеле, Силлессен, Малком, Ленгле, Альба, Роберто, Аленья, Видаль, Умтити, Пенья. Как сообщает официальный сайт «Барселоны», накануне матча с «Реалом» в общей группе тренировались вернувшиеся в строй после травм Артур и Силлессен. А вот Суарес, наоборот, может пропустить игру из-за проблем с коленом.

Неприятные новости для «Барселоны»

Тем временем каталонский клуб накануне ответного матча с «Реалом» получил неприятные новости из УЕФА. Европейский футбольный союз открыл дисциплинарное дело против «Барселоны» за ненадлежащую организацию матча группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма», который прошел 11 декабря прошлого года на «Камп Ноу» и завершился результативной ничьей — 1:1. О санкциях, которые могут быть применены к каталонцам, не сообщается.

Слова перед матчем

Сантьяго Солари, главный тренер «Реала»: «В этом матче будет решаться выход в финал Кубка Испании. Надеюсь, что завтра мы увидим красивый футбол. В первом матче мы выступили очень хорошо, а в конце той игры могли добиться лучшего результата. «Реал» должен быть последовательным, игроки команды знают, в чем наши сильные стороны. Нам пришлось многое преодолеть, чтобы попасть в полуфинал. Все игроки сконцентрированы на предстоящем матче«

Марко Асенсио, полузащитник «Реала»: «Мы должны действовать активно с самого начала матча при поддержке наших болельщиков. Кубок Испании — единственный трофей, который я еще не выиграл с „Реалом“, это меня особенно волнует. Мы знаем, что это очень важный момент для нас. Мы должны показать хорошую игру во всех турнирах, в которых принимаем участие. Мы должны действовать сплоченно».

Эрнесто Вальверде, главный тренер «Барселоны»: «Мы должны постараться одержать победу в матче, особенно учитывая то, что без голов мы не пройдем дальше. Завтрашний матч будет кульминацией, так как победитель проходит в финал, а проигравший вылетает. Несмотря на то, что предстоящий поединок будет для меня юбилейным, сотым, на посту главного тренера команды, эта игра примечательна в первую очередь тем, что она может отправить тебя в финал. К тому же, это Эль Классико».

Арбитр на «Эль Классико»

На предстоящем матче в качестве арбитра будет работать 35-летний Хосе Мария Санчес Мартинес из Лорки. С 2015-го обслуживает матчи Примеры (высшего испанского дивизиона), с 2017-го — арбитр ФИФА. В нынешнем сезоне уже работал на одном матче между непримиримыми соперниками, зафиксировав в 10-м туре уверенную домашнюю победу каталонцев — 5:1 (показал четыре желтые карточки и назначил один пенальти).

* Хосе Мария Санчес Мартинес

Первый матч на «Камп Ноу» победителя не определил

6 февраля команды провели первый матч в борьбе за выход в финал турнира. На «Камп Ноу» в присутствии 92 тысяч болельщиков гости ввели в ступор соперника уже на 6-й минуте, когда счет открыл Лукас Васкес, но каталонцы смогли отыграться на 57-й минуте — точным ударом отличился летний новичок «Барселоны» бразилец Малком.

* Три недели назад «Реалу» удалось выстоять на «Камп Ноу». Как будет на «Сантьяго Бернабеу»?

Букмекеры больше верят в «Барселону»

Несмотря на ничью в первом матче, букмекеры отдают больше шансов на итоговый успех «Барселоны». Победа каталонцев оценивается средним коэффициентом 2,25−2,35, в то время как на успех «Реала» дают 2,90−3,0. На проход команды Вальверде в финал можно поставить с коэффициентом 1,65−1,70, команды Солари — 2,20−2,30.

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Фото Getty Images, ФК «Реал», ФК «Барселона»

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