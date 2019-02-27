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Политика

Дело о подкупе избирателей: нардепа вызвали на допрос в ГБР

15:15 27 февраля 2019   239
Юрий Луценко
Инф. «ФАКТОВ»

Государственное бюро расследований вызвало на допрос народного депутата из фракции «Батьківщина» Валерия Дубиля. Он является фигурантом дела о создании сети для подкупа избирателей. По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, допрос назначен на четверг, 28 февраля.

При этом он подчеркнул, что Дубиль может явиться на допрос только по собственному желанию, поскольку обладает депутатским иммунитетом.

«К Дубилю претензии есть, поскольку именно он по имеющимся у нас доказательствам, в том числе, аудио, записанным законным способом СБУ, координировал и организовывал оплату технологов, в том числе из РФ, которые организовывали „сетку“ для выборов, которая финансировалась не из избирательного фонда», — пояснил на брифинге Луценко.

Напомним, 21 февраля в регионах Украины прошли обыски, поводом для которых стала информация о создании преступной организации, целью которой было вмешательство в выборы президента Украины. Предварительно установлено, что в состав организации вошли граждане России и Украины, у которых было четкое распределение обязанностей. При этом было заявлено, что руководителем сети являлся один из народных депутатов Украины.

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