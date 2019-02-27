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В Киеве грипп заметно отступает: на карантин закрыты всего 24 школы
За неделю уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве снизился на 12,3 процента (заболели 12 430 человек, предыдущий показатель — 14 166). По данным горгосадминистрации, в числе заболевших 7 769 детей (уровень снизился на 11 процентов) и 4 661 взрослый (снижение составило 14,2 процента). Показатель заболеваемости ниже эпидпорога на 51 процент.
Среди школьников заболеваемость снизилась на 5,5 процента (3 386 случаев — это 46,1 процента от общего количества заболевших детей и почти третья часть — от всех обратившихся за медпомощью). Госпитализированы 145 больных, в том числе 129 детей. А с октября (начала эпидсезона) от гриппа в частных и коммунальных медучреждениях вакцинированы 35 005 человек, в том числе 9 288 детей.
Как информируют в столичном департаменте образования и науки, сейчас на карантин закрыты 24 школы: полностью 7, частично — 17:
- 4 школы (частично) в Голосеевском районе;
- 1 полностью и 2 частично в Деснянском районе;
- 1 полностью и 2 частично в Днепровском районе;
- 1 полностью и 1 частично в Оболонском районе;
- 1 школа (полностью) в Печерском районе;
- 1 полностью и 1 частично в Подольском районе;
- 5 школ (частично) в Святошинском районе;
- 2 полностью и 2 частично в Соломенском районе.
Таким образом, количество закрытых на карантин школ заметно уменьшается: по состоянию на 18 февраля их было 59, а неделей раньше — 104.
Напомним, что решение приостановить образовательный процесс (полностью или частично — поклассово) принимают руководители учебных заведений, если гриппом и ОРВИ заболевают 20 процентов школьников.
Ранее руководитель Минздрава Ульяна Супрун рассказала, при каких симптомах ребенка нельзя пускать в школу.
Супрун также дала советы, как отличить ОРВИ от гриппа.
Родителям необходимо помнить и то, что первые симптомы кори, которая свирепствует в Украине, напоминают простуду.
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