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Происшествия

В Киеве заминировали аэропорт: первые фото с места ЧП

16:06 27 февраля 2019   606
Минирование аэропорта «Киев»
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

В столице из помещения международного аэропорта «Киев» эвакуировали пассажиров и персонал — там ищут взрывчатку. Об этом с места ЧП сообщает корреспондент «ФАКТОВ».

Тем временем в администрации аэропорта уточнили, что на электронную почту информация о минировании поступила около 15:00. На место происшествия прибыли взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа, которые обследуют здание аэропорта и прилегающую территорию.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кривом Роге в полицию поступила информация о минировании шести школ. Опубликована записка минеров, объясняющих свой поступок «маразмом учителей».

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