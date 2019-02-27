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В Киеве заминировали аэропорт: первые фото с места ЧП
В столице из помещения международного аэропорта «Киев» эвакуировали пассажиров и персонал — там ищут взрывчатку. Об этом с места ЧП сообщает корреспондент «ФАКТОВ».
Тем временем в администрации аэропорта уточнили, что на электронную почту информация о минировании поступила около 15:00. На место происшествия прибыли взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа, которые обследуют здание аэропорта и прилегающую территорию.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кривом Роге в полицию поступила информация о минировании шести школ. Опубликована записка минеров, объясняющих свой поступок «маразмом учителей».
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