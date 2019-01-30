В Кривом Роге заминировали шесть школ: фото с места ЧП

Происшествия

В Кривом Роге в полицию поступила информация о минировании шести школ. Опубликована записка минеров, объясняющих свой поступок «маразмом учителей». Ранее сообщалось о «минировании» Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.

Как сообщают в полиции Днепропетровской области, информация о минировании поступила утром в среду, 30 января. Для проверки помещений и прилегающей к школам территорий направлены полицейские, кинологи и взрывотехники. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Как уточняет «Первый криворожский», о минировании школ № 130, 122, 88, 91, 14 и 95 в Саксаганском, Долгинцевском и Металлургическом районах сообщила женщина, позвонившая мэру города Юрию Вилкулу, когда тот находился на заседании сессии горсовета. Приводится также текст записки, переданной неизвестной.

«Добрый день. Спешим сообщить, что ваши школы сегодня взрывоопасны. Я бы на вашем месте (пока все живы и здоровы) поблагодарила Латыш Антонину Анатольевну. Именно она толкнула нас на столь серьезный поступок. Мы не хотим, чтобы дети страдали от маразма учителей. Эта взрывная реформа поможет нам избавиться от старой школы, пропитанной старыми учителями с маразмом и психозом. У вас есть время сказать „спасибо, Тоня“, так как события произойдут сегодня 30.01 в 14:00. Кстати, заряжена только одна из ваших школ. Так будет интереснее искать. Латыш, Тоня, если тебе дали это прочесть, то, думаю, ты осознаешь за что. Нужно было вести себя достойно учителя. Аллах Акбар!»

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кривом Роге учительница публично травила свою ученицу. Педагогу не понравилось, что девочка отсутствовала на уроках по семейным обстоятельствам. Видео травли обнародовал в сети депутат местного горсовета Андрей Афанасьев. Не исключено, что сообщение о минировании школ связано с этим инцидентом.

Также сообщалось, что неизвестный сообщил о минировании рейсов из международного аэропорта «Борисполь» в израильский Тель-Авив.

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