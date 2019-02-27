У следователей по делу об убийстве в харьковском супермаркете возникли проблемы

Происшествия

Администрация харьковского супермаркета не предоставила следователям Государственного бюро расследований (ГБР), расследующим убийство покупателя полицейским, полное видео с места происшествия. Об этом журналистам рассказал прибывший в Харьков на личный прием граждан директор Полтавского территориального управления бюро Владимир Тимошко, сообщает Укринформ.

«На официальный запрос наших следователей предоставить полное видео с места события в рамках расследования законности применения оружия полицейским, администрация супермаркета „Рост“ ответила отказом», — отметил Тимошко.

В то же время, по его словам, в супермаркете проведен обыск и изъяты документы: «Установлено, что часть свидетелей-сотрудников супермаркета находились не там, где указано в их показаниях».

Также Тимошко добавил, что на данный момент полиция расследует произошедшее в «Росте» по ст. 348 УК Украины («посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), а ГБР — по статье 115 УК Украины («убийство»).

Он не стал комментировать показания полицейских, что убитый покупатель находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 5 декабря 2018 года около 21:50 в супермаркете «Рост», что на улице Шевченко в Харькове, 25-летний полицейский применил табельное оружие после того, как ему нанес ножевые ранения 24-летний гражданин, который отказался платить за испорченный им товар и намеревался выйти на улицу. Оба пострадавших были госпитализированы. В ночь на 6 декабря раненый гражданин умер в больнице. Полицейский прооперирован, его состояние стабильное. Согласно показаниям очевидцев, молодой покупатель якобы не захотел оплачивать продукты. Мужчину отвели в служебное помещение. Там он якобы выхватил нож и набросился на сотрудника полиции охраны. Тот, защищаясь, открыл стрельбу и смертельно ранил обидчика. Полицейский также был ранен ножом, но спасся благодаря бронежилету.

Отмечалось, что в описанной свидетелями картине есть много белых пятен. Во-первых, пропал нож, использовавшийся при нападении. Пропал архив записей с камер видеонаблюдения — якобы из-за скачка напряжения в сети. К тем записям, что были обнародованы после ЧП, также есть вопросы. Самый главный: почему полицейский стреляет не в момент нападения, а уже когда покупатель убегает. 6 декабря в Харькове по факту произошедшего в супермаркете «Рост» открыто уголовное производство по ст. 348 УК Украины. 7 декабря материалы по факту стрельбы в «Росте» переданы в Полтавское территориальное управление Государственного бюро расследований (ГБР).

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