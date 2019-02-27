- 11:04 Курс доллара опустился ниже 27 гривен: чего ждать в дальнейшем
- 10:55 На Говерле заблудились туристы: детали поисковой операции
- 10:50 Следователь ГБР попался пьяным за рулем
- 10:37 СМИ сообщили о похищении и казни российских военных в Сирии
- 10:36 Пункты пропуска на Донбассе перейдут на новый график работы
- 10:28 В Черновцах офицер воинской части наладил торговлю оружием
- 10:19 В «Дизель Шоу» появилась новая актриса
- 10:18 Реванша Уайлдер — Фьюри не будет: стала известна причина
- 10:15 Марата Башарова наказали за избиение жены
- 10:13 В России завели уголовные дела на украинских офицеров юстиции: что об этом известно
Следователь ГБР попался пьяным за рулем
В Киеве полицейские поймали следователя Государственного бюро расследований на вождении автомобиля в пьяном виде. В отношении нарушителя правил дорожного движения был составлен протокол об административном правонарушении. Ранее сообщалось, что ГБР поймало львовских таможенников на схеме ввоза в Украину элитных автомобилей без обязательных платежей.
По этому поводу в ГБР сообщили, что проведут проверку по следователю, севшему за руль в нетрезвом состоянии. «Мы дождемся результатов проверки, которую проведет Управление внутреннего контроля, и после этого будем принимать решение по этому работнику. Это не будет затянуто во времени», — заявил директор ГБР Роман Труба и добавил: «Никто из наших сотрудников не имеет права на ошибку, и мы никого не будем „прикрывать“: нельзя работать в ГБР и нарушать закон».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», следователи территориального управления Государственного бюро расследований задержали в Киеве заместителя председателя Печерской районной государственной администрации.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».
Ветер: 5 м/с C
Давление: 747 мм