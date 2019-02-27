Следователь ГБР попался пьяным за рулем

Происшествия

В Киеве полицейские поймали следователя Государственного бюро расследований на вождении автомобиля в пьяном виде. В отношении нарушителя правил дорожного движения был составлен протокол об административном правонарушении. Ранее сообщалось, что ГБР поймало львовских таможенников на схеме ввоза в Украину элитных автомобилей без обязательных платежей.

По этому поводу в ГБР сообщили, что проведут проверку по следователю, севшему за руль в нетрезвом состоянии. «Мы дождемся результатов проверки, которую проведет Управление внутреннего контроля, и после этого будем принимать решение по этому работнику. Это не будет затянуто во времени», — заявил директор ГБР Роман Труба и добавил: «Никто из наших сотрудников не имеет права на ошибку, и мы никого не будем „прикрывать“: нельзя работать в ГБР и нарушать закон».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», следователи территориального управления Государственного бюро расследований задержали в Киеве заместителя председателя Печерской районной государственной администрации.



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