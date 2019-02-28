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Происшествия

В Киеве полиция расследует загадочную смерть нацгвардейца, выпавшего из окна многоэтажки (фото)

10:31 28 февраля 2019   313
В Киеве полиция расследует загадочную смерть Нацгвардейца, выпавшего из окна многоэтажки (фото)
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 28 февраля, в Киеве погиб рядовой Национальной гвардии — он выпал из окна. Его тело обнаружили возле дома на улице Миропольская, 25. Ранее сообщалось о гибели в Киеве подростка, который выпал из окна парадного, находящегося между шестым и седьмым этажами.

Как сообщает «Информатор», молодой человек 1998 года рождения жил на 4 этаже 16-этажного дома. При себе у погибшего были документы.

Однако правоохранители, прибывшие на место ЧП, сомневаются, что молодой человек выпал именно с 4 этажа — его тело сильно деформировано. Также сообщается, что во время падения погибший зацепил и оборвал электрические провода.

По словам жены погибшего, у ее мужа не было никаких поводов покончить собой или же он о них никому не рассказывал. Они поженились буквально несколько недель назад — свадьбу сыграли 9 февраля.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столице на Печерске 24-летний парень выпал с девятого этажа дома и остался жив. Молодой человек поскользнулся на балконе и сорвался.

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