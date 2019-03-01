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Нужно ли удалять желчный пузырь при желчнокаменной болезни: отвечает врач
Если врач говорит пациенту, что нужно удалить желчный пузырь, человек пугается. Первый вопрос: «А как жить? Я не смогу нормально есть, пить…»
— Без желчного пузыря человек живет совершенно спокойно, и в его жизни все меняется только в лучшую сторону, — уверен врач-хирург высшей категории, доцент кафедры хирургии Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, кандидат медицинских наук Виктор Сидоренко. — Теперь не нужно бояться приступов острого холецистита, механической желтухи, которые могут настигнуть в самый неподходящий момент — в дороге, на отдыхе. Обострение желчнокаменной болезни не случится во время беременности, хотя сам период, когда женщина вынашивает ребенка, часто приводит к появлению камней в желчном пузыре.
— Нужно ли удалять желчный пузырь, если камень, как говорится, спокойный?
— Вы пропустили одно слова — ПОКА. Желчный пузырь подает небольшую дополнительную порцию желчи после того, как человек съел что-нибудь жирное или жареное. Если при сокращении пузыря камень вклинится в его устье, то перекроет отхождение желчи. Но самое опасное случится, когда камню удастся протолкнуться дальше. Диаметр общего желчного протока — четыре миллиметра (на миллиметр меньше, чем у шейки пузыря), и камень может намертво в нем застрять. Это чревато грозным осложнением, которое нередко приводит к гепатиту, возможно, с переходом в цирроз, и механической желтухе.
— Тогда нужна операция?
— Сразу две. Сначала необходимо извлечь камень из желчного протока, дождаться, пока утихнет панкреатит и уменьшится желтуха. Затем удалить желчный пузырь. Правда, есть технологии (их применяет небольшое количество клиник), позволяющие по желанию пациента сохранить этот орган. После этого человек должен придерживаться строжайшей диеты.
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— С какими еще заболеваниями желчного пузыря к вам обращаются пациенты?
— Например, с полипозом. Это заболевание никак не проявляется, и его можно обнаружить только с помощью УЗИ. Важно понимать, что любой полип, где бы он ни находился — в желчном пузыре или кишечнике, полости носа либо матки, — это предраковое заболевание. Если полипы не увеличиваются, можно их наблюдать дальше. В случае, когда в течение полугода-года отмечен рост, лучше решиться на операцию.
Почему образуются камни в желчном пузыре? Какие преимущества лапароскопии? Как часто нужно делать УЗИ при полипозе желчного пузыря? Можно ли вылечить аппендицит без операции?
На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 4 марта, с 14:00 до 15:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит хирург Виктор Михайлович Сидоренко.
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Материал о прямой линии читайте в четверг, 14 марта
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о пациенте, которому врачи удалили из желчного пузыря больше четырех тысяч камней. Также мы рассказывали, какие симптомы указывают на то, что печень не в порядке.
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