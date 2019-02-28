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Взрыв авто на Оболони в Киеве: опубликованы новые фото и видео с места ЧП
В деле о подрыве автомобиля на столичной Оболони появились новые данные. Так, по предварительным данным, взрывчатку в «Ауди» установили в районе переднего левого колеса. Какое именно взрывное устройство было установлено, выяснят эксперты.
Как передает «Информатор», на Героев Сталинграда подорвалась машина жителя Киева — гражданина Украины. Об этом журналистам сообщил начальник Оболонского управления полиции Киева Виталий Бойко.
«Местный житель вышел к своему авто. Когда подошел, то прозвучал взрыв. Он получил легкие телесные повреждения», — сообщил правоохранитель и добавил, что уголовное производство заведено по статье «Покушение на умышленное убийство».
По словам Виталия Бойко, одна из установленных в районе ЧП видеокамер зафиксирован сам момент взрыва. Также он сообщил о наличии свидетелей, которые могут рассказать, что происходило возле автомобиля до взрыва. Он также подчеркнул, что на данный момент подозреваемых в совершении этого преступления нет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ровно неизвестные ночью бросили гранату в дом главы городского суда Петра Денисюка, а потом обстреляли здание из автоматического оружия.
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