На Оболони в Киеве взорвали легковушку: видео с места ЧП

Происшествия

В Оболонском районе столицы на проспекте Героев Сталинграда, 28 (по другой информации 24А), прозвучал взрыв на стоянке автомобилей. По предварительным данным, кто-то подбросил в авто гранату. Ранее сообщалось, что в Тернополе во время взрыва гранаты в собственном доме пострадал участник военных действий на Донбассе.

Видео с места чрезвычайного происшествия в социальных сетях опубликовал ресурс «Киев Оперативный». Со ссылкой на слова очевидцев сообщается о госпитализации водителя Audi.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ровно посреди ночи обстреляли дом главы городского суда Петра Денисюка. Сначала неизвестный бросил в дом судьи гранату РГД-5, а после взрыва открыл огонь из автоматического оружия по дому. В полиции Ровенской области сообщали, что пострадавших во время этого этого чрезвычайного происшествия не было. Из-за взрыва и стрельбы повреждены окна и фасад дома. С места событий изъяты осколки от указанной гранаты и гильзы от патронов калибра 7,62 мм.

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