300 километров на одном заряде: Peugeot 208 появился в электроверсии

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Новинки автопрома

На предстоящем Женевском автосалоне, который откроется 5 марта, французская компания Peugeot порадует поклонников новым поколением своей самой популярной в Европе модели — 208. Только в прошлом году было продано 230 тысяч таких машин. Безусловно, главной сенсацией новинки станет ее полностью электрическая версия, которая впервые появится в арсенале этой модели и станет третьим электрокаром французской компании после коммерческого Peugeot Partner Electric и микролитражки Peugeot iOn, по сути являющейся перелицованным Mitsubishi i-MiEV. Ранее сообщалось, что самую ожидаемую поклонниками электрокаров новинку Nissan Leaf е+ представили на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе.

Второе поколение модели Peugeot 208 построено на новой компактной модульной платформе французского концерна PSA (Peugeot и Citroёn) — CMP (Common Modular Platform), которую первым уже примерил родственный паркетник Citroёn DS 3 Crossback. Именно эта платформа и предопределила появление электрической версии e-208, поскольку изначально была рассчитана на создание модификаций как с привычными двигателями внутреннего сгорания (ДВС), так и «электричек». Первой ласточкой стал кроссовер Crossback E-Tense, показанный в прошлом году на Парижском автосалоне, и у него новинка позаимствовала силовую установку.



* Дизайн нового Peugeot е 208 выполнен в духе старших моделей — 3008, 5008 и 508

Таким образом, Peugeot e-208 будет оснащен электродвигателем мощностью 100 киловатт (136 лошадиных сил), выдающим крутящий момент в 260 Нм, благодаря чему до первой сотни метров он будет разгоняться за 8,1 секунды. Питать электромотор будет тяговая Li-Ion батарея емкостью 50 киловатт в час, способная предоставить вполне достойный на сегодняшний день запас хода в 300 километров по циклу WLTP. Водитель имеет возможность выбрать для движения один из трех ездовых режимов: Eco, Normal и Sport. Разработчики заверяют, что в городе электромобиль может вернуть обратно до 20 процентов заряда за счет рекуперации во время торможения и спусков в городском цикле. Полная зарядка от обычной бытовой розетки в 220 Вольт займет 16 часов, а восполнение заряда на 80 процентов стокиловаттного терминала — всего 30 минут. Интересно, что дизайнеры решили особо не выпячивать электрическую версию, и от своих собратьев Peugeot 208 с ДВС внешне практически не будет отличаться — определить эту версию поможет только соответствующая табличка «e-208» на крышке багажника.



* Восполнение заряда на 80 процентов займет всего 30 минут

Расскажем и об остальных модификациях новинки. Базовой станет бензиновый Peugeot 208, оснащенный трехцилиндровым атмосферным мотором 1,2 литра PureTech (75 лошадиных сил). Более дорогой будет турбодизельная версия с четырехцилиндровым движком 1,5 литра BlueHDi (100 лошадиных сил). Чуть позже производитель обещает расширить гамму силовых агрегатов турбированными версиями мотора 1,2 литра, выдающими мощность в 100 и 130 «лошадок». Крутящий момент на колеса будет передавать пятиступенчатая механическая коробка передач (для базовой модификации), а для остальных версий — шестиступенчатая «механика» или восьмиступенчатый «автомат».

Все модификации Peugeot 208 будут представлены на Женевском автосалоне, заказы на покупку новинки начнут принимать уже в марте, а первые машины поступят к дилерам в конце лета. Новинка будет выпускаться только в пятидверной версии — от производства «трехдверки» решили отказаться из-за существенного падения спроса на такие авто.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», на улицах Норвегии был замечен электрокар от Porsche: первые фото.

Эксклюзивный материал о том, что представят на мартовском автомобильном салоне в Женеве, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Новый Nissan Juke его создатели называют «городским метеором со своенравным характером».



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