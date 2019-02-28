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Кости лица переломаны: в Херсоне зверски убили молодую девушку
В Херсоне 26 февраля прохожие нашли труп 20-летней женщины возле школы № 37. На теле женщины были видны телесные повреждения.
Так, у покойной переломаны лицевые кости и множественные ссадины на теле, сообщает УНН.
Также удалось узнать, что погибшая проходила обвиняемой по делу о краже и нанесении легких телесных повреждений. Полиция начала досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Как писали «ФАКТЫ», в Киеве 22 февраля был обнаружен труп женщины в канаве зеленой зоны вблизи станции метро «Черниговская» на улице Попудренко. Прибывшим на место медикам оставалось только констатировать сметь. На вид погибшей около 30−35 лет. Женщина была полностью раздета и лежала на куртке возле забора линий метрополитена. На теле были обнаружены следы насильственной смерти.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?
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