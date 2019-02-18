Происшествия

Претенденты на премию Дарвина: в Киеве подростки устроили опасные игры в метро (видео)

В сети появилось шокирующее видео из одной из станций Киевского метрополитена, на котором трое подростков устроили опасные игры — двое из них держали третьего прямо над рельсами. Очевидно, что дети торопились зафиксировать на видео свою «смелость» до прихода поезда.

Мальчиков остановил, и, очевидно, спас сотрудник полиции.

«Друзья, просим присмотреться внимательно! Может кто-то узнает этих претендентов на премию Дарвина и передаст их родителям привет», — говорится в описании к видео, опубликованному в группе «Типичный Киев» в Facebook.

Пользователи активно комментировали увиденное.

«А потом будет пост «помогите на операцию», — спрогнозировал Valeriy Iatsenko.

«Мне было бы жаль только машиниста», — отметила Elena Neroba.

А Сергей Семисал задал жестокий вопрос, поинтересовавшись, «зачем прерывать естественный отбор».

Напомним, «ФАКТЫ» писали о новой популярной среди столичных подростков игре «Беги или умри». Ее суть заключается в том, чтобы перебежать оживленную трассу в неположенном месте и остаться в живых.

А в Николаеве девочки-подростки несколько модифицировали эту игру, тут же засветившись на видео.

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