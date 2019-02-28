На Киевщине директор интерната присваивал пенсии пациентов

Происшествия

На Киевщине вспыхнул скандал в Ставовском психоневрологическом интернате, пациентов которого много месяцев обирали руководители учреждения. Сотрудники областной прокуратуры во время плановой проверки условий содержания в интернате обнаружили, что пенсии, которые пациентам начисляло государство, поступали их опекунам, то есть администрации интерната, а потом загадочным образом исчезали.

— Пострадали девять пациентов интерната, — рассказывает «ФАКТАМ» заместитель начальника Кагарлыкской районной прокуратуры Киевской области Валерий Хахлюк. — А именно: недееспособные, психически больные люди, у которых нет родственников. В таком случае их законным опекуном становится интернат в лице руководителя. Он же получает за них пенсию, ведь эти люди не могут сами ходить в банк или на почту, подписывать квитанции, пользоваться банкоматом.

Почтальон приносит деньги наличкой прямо в интернат, директор получает их, расписывается, а потом должен расходовать на нужды тех, кому эта пенсия предназначена. Покупать им одежду, обувь, предметы личной гигиены и так далее. Конечно, сохраняя чеки на все покупки — ведь это все строго подотчетно. Однако руководство интерната не смогло предоставить нам ни одного доказательства, отчета или чека. То есть деньги как будто просто испарились. По самым скромным подсчетам, пациентам этого учреждения нанесен ущерб в размере 70 тысяч гривен. Конечно, мы заподозрили, что руководство интерната, злоупотребляя служебными полномочиями, обирало пациентов. По этому факту открыто уголовное производство и начато досудебное следствие. Мы выясняем, куда делись деньги и как ими распорядились.

Если вина директора Ставовского психоневрологического интерната будет доказана, он рискует угодить за решетку на срок до пяти лет. Однако даже сейчас, на время досудебного следствия, его от работы не отстранили и не собираются. Мол, найти замену человеку на подобную должность не так просто. Что касается риска того, что пенсии психически больных людей будут снова исчезать, то в прокуратуре убеждены: этого не случится. Мол, директор не захочет усугублять свое и так непростое положение, образумится и впредь будет вести себя осмотрительнее.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Одессой из авто, в котором сидел ребенок, украли деньги и украшения на миллион гривен.



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