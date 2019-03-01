Наука и технологии

Представлен смартфон толщиной два сантиметра, который может обходиться без подзарядки до 50 дней (фото)

Компания Avenir Telecom, представила под брендом Energizer смартфон Power Max P18K Pop. Его толщина — 18 миллиметров. Это превышает толщину трех iPhone вместе взятых. Но при этом телефон может обходиться без подзарядки до 50 дней в режиме ожидания. А при обычном использовании — около недели. Емкость его батареи — 18 000 мАч. Как пишет издание The Sun, это позволяет, к примеру, два дня подряд непрерывно смотреть видео.

Смартфон оснащен 6,2-дюймовым дисплеем. У него 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти. В качестве операционной системы используется версия Android 9.

Power Max P18K Pop поступит в продажу летом этого года. Предварительная цена — 683 доллара.

Мнения пользователей по поводу «телефона-толстячка» разделились. Одни считают, что новинка просто классная. А другие сомневаются в удобстве ее использования. Некоторые полагают, что он будет весить, как кирпич (вес гаджета пока не сообщался). «Двойная польза: можно будет использовать и как оружие самозащиты», — шутят в сети.

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