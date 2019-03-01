- 11:17 Гигантский паук поймал в джунглях опоссума: жуткое видео
- 11:15 Украина возглавила антирейтинг по уровню заболеваемости корью
- 11:11 Прорыв года: MARUV получила награду в России
- 11:08 Помогал бойцам АТО: в страшном ДТП в Ровно погиб известный активист
- 11:05 После разгрома «Реала» «Барселона» потроллила лучшего футболиста мира
- 10:59 Ровно 70 лет назад родился знаменитый украинский композитор Владимир Ивасюк
- 10:54 За «неприличный след» машины на снегу американке выписали штраф на 100 долларов
- 10:41 Должность судьи нужно сделать выборной, — Рабинович
- 10:39 Я наелся: Лукашенко сделал неожиданное заявление о своем президентстве
- 10:38 Нет совести и обязательств: в сети сравнили обращение России и Пакистана с военнопленными
Помогал бойцам АТО: в страшном ДТП в Ровно погиб известный активист (фото)
В ночь на пятницу, 1 марта, в Ровно погиб руководитель общественной организации ветеранов АТО Андрей Берташ. Его Mercedes Vito врезался в бетонную конструкцию. Ранее сообщалось, что в Закарпатье произошло смертельное ДТП — на объездной дороге возле города Хуст столкнулись три автомобиля.
Как сообщает UA: Рівне, смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке с круговым движением — на Ленокомбинатовском кольце. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в кольцо. Он погиб на месте происшествия.
А в областном главке ГосЧС сообщают, что водителя зажало в автомобиле. Его тело спасатели вырезали из искореженной машины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночь на пятницу, 1 марта, в Киеве на мосту Метро произошла страшная авария: карета «скорой помощи» столкнулась с автомобилем ZAZ Vida. Три человека из ZAZ Vida скончались на месте, врач и фельдшер из скорой были госпитализированы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!
Ветер: 4 м/с С
Давление: 731 мм