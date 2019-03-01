Помогал бойцам АТО: в страшном ДТП в Ровно погиб известный активист (фото)

Происшествия

В ночь на пятницу, 1 марта, в Ровно погиб руководитель общественной организации ветеранов АТО Андрей Берташ. Его Mercedes Vito врезался в бетонную конструкцию. Ранее сообщалось, что в Закарпатье произошло смертельное ДТП — на объездной дороге возле города Хуст столкнулись три автомобиля.

Как сообщает UA: Рівне, смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке с круговым движением — на Ленокомбинатовском кольце. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в кольцо. Он погиб на месте происшествия.

А в областном главке ГосЧС сообщают, что водителя зажало в автомобиле. Его тело спасатели вырезали из искореженной машины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночь на пятницу, 1 марта, в Киеве на мосту Метро произошла страшная авария: карета «скорой помощи» столкнулась с автомобилем ZAZ Vida. Три человека из ZAZ Vida скончались на месте, врач и фельдшер из скорой были госпитализированы.

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