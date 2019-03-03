Житейские истории

Покой им только снится

— Со школьных лет одной из моих любимых книг стал роман Жюля Верна «Дети капитана Гранта», — говорит путешественник и журналист из Чернигова Александр Волощук. — Перед поездкой в Южную Америку я с удовольствием перечитал эту увлекательнейшую книгу. Напомню, что ее герои искали капитана Гранта и двух его матросов, двигаясь по 37-й параллели. Я прошел по их маршруту. Но это была только часть моего «супермарафона» по Южной Америке: я побывал в нескольких регионах Аргентины, в Парагвае, Боливии, пересек Чили с севера на юг. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о путешественнице из Полтавы Наталье Панченко, которая поделилась впечатлениями от поездки в Намибию.

— Герои «Детей капитана Гранта» пережили в Южной Америке землетрясение, мучительную жажду, ужасное наводнение и другие напасти. Вам удалось избежать этого?

— Да, но последствия без преувеличения катастрофического наводнения в Аргентине я увидел, — отвечает Александр Волощук. — Это были руины первого города, в котором я побывал на 37-й параллели, — Эпекуэна. Его еще называют Аргентинской Атлантидой. Некогда это был респектабельный курортный городок на берегу озера Лаго-Эпекуэн. Но в 1990-х годах он оказался под десятиметровым слоем воды. Причиной тому стали длившиеся на протяжении нескольких лет затяжные дожди. Сейчас вода сошла, оголив руины некогда процветавшего курорта. Нынешнее его население состоит из одного человека — пожилого мужчины Пабло Новака.



* Затопленный город Эпекуэн

— Из Эпекуэна, строго придерживаясь 37-й параллели, я направился к Атлантическому океану по великим аргентинским равнинам, — продолжает собеседник. — Это бескрайние пастбища, разделенные оградами. Чтобы со стороны владельцев не было претензий из-за возможного вторжения на их частную территорию, я старался разбить палатку для ночлегов в незаметных местах. Ведь мудрость путешественника заключается в умении избегать конфликтов.



* Пастбища в Патагонии

— Какое расстояние вы преодолевали за день?

— Порядка 30 километров. Ты не переутомляешься, идешь в среднем темпе, любуешься природой, размышляешь. Примерно столько же проходил во время своих предыдущих экспедиций.

— Сколько весил ваш рюкзак?

— В весе поклажи у меня тоже есть свой подсказанный практикой стандарт — 25 килограммов. В моем рюкзаке все самое необходимое: палатка, спальный мешок, каремат, сменный комплект одежды, фотоаппарат, бумажные карты, спички… Аптечку не взял — в путешествиях организм мобилизуется, поэтому (постучим по дереву) в дороге не болею.



* Александр Волощук путешествовал по Южной Америке девять месяцев. Его расходы составили 2270 долларов

— Обувь выдержала путешествие?

— Да. Потому что я правильно ее подобрал. Мне были нужны особо прочные ботинки. Отправился за ними не в магазин дорогостоящей туристической амуниции, а на вещевой рынок Чернигова. Купил там ботинки из свиной кожи, в которых ходят строители, сварщики, представители многих других рабочих профессий. Первые полгода путешествия (прошел не только по 37-й параллели, но и по многим другим местам континента) обувь не подводила. Потом начала рваться, но я с этим справился — подшивал, подклеивал.

— Что себе готовили?

— Пища простая — концентраты (они удобны тем, что из них можно быстро сделать кашу или суп), хлеб, овощи и фрукты… Завтрак у меня был легким — чай с печеньем. Днем тоже довольствовался перекусом. Вечером готовил на огне незамысловатые блюда.



* Озеро Лаха (чилийская часть 37-й параллели)

— Как удавалось раздобыть воду в малонаселенных районах?

— Запасался ею на бензозаправках. Двух литров на сутки мне хватало. Ну, а когда забирался в дикие места, брал воду из рек, ручьев и озер. Старался раз в неделю остановиться в какой-нибудь гостинице, чтобы постирать вещи, помыться.

— Был лимит денег, которые вы позволяли себе потратить за день?

— Конечно, не больше шести долларов. В Аргентине, Парагвае, Боливии этого было вполне достаточно. А вот в Чили — маловато. Там довольно высокие цены на продукты. Шести долларов в этой стране хватало только на буханку хлеба и килограмм помидоров.

Всего за девять месяцев я потратил 2270 долларов (это без учета стоимости авиабилетов). Причем 410 долларов из этой суммы ушли на оплату билета на туристический паром, курсирующий по узким длинным извилистым морским заливам (фьордам), окаймляющим побережье Чили. На пароме я прошел полторы тысячи километров. Еще в 750 долларов мне обошлись билеты на самолет из Украины в Южную Америку и обратно. Это, кстати, недорого.

— Вас в дороге изматывала жара?

— Нет. Я ведь прилетел в Южную Америку в феврале, а в тех краях это последний летний месяц. Так что основная часть путешествия пришлась на осень и зиму. Температура в это время комфортная — например, в Парагвае 15 градусов тепла днем и около пяти ночью. Впрочем, когда забирался в горы, бывало, и под снег попадал.

В путешествии по Чили герои «Детей капитана Гранта» попали в сильнейший снегопад. Мне тоже довелось испытать там мощь неимоверно сильной бури — она разорвала в клочья палатку (было это уже не на 37-й параллели, а в чилийской Патагонии). Пришлось покупать новую палатку.

Кстати, уже когда я возвращался с чилийского участка 37-й параллели, довелось заночевать в казарме, связанной с самой крупной трагедией, произошедшей в чилийской армии в мирное время. Ее причиной стала как раз погодная катастрофа. Она произошла в горах в местности, которая называется Антуко, в 2005 году. Один офицер приказал 44 новобранцам под командованием опытного сержанта совершить марш-бросок. Все они погибли. Дело в том, что раз в полтора-два года в те края приходит из Антарктиды гигантское облако, которое несет сильнейшее снижение температуры, ветер и снег. Вот оно и накрыло пограничников. Сейчас их казарма пустует.



* Вулкан Антуко. Именно в этих горах герои Жюля Верна испытали немало опасностей

— У вас было чем себя защитить в случае опасности?

— Оружия не имел. Ну, а если бы кто-либо вздумал напасть, когда я сплю, то застать меня врасплох не удалось бы. Пока бы проникали в застегнутую наглухо палатку, я успел бы проснуться и приготовиться к защите.

— Удалось избежать встречи с опасными животными?

— В дороге трижды видел змей, в том числе удава метра три длиной. Но, к счастью, все они были мертвыми — их переехали автомобили. А вот в последнюю ночь пребывания в Южной Америке столкнулся с живой змеей. Дело было так: я находился в палатке, еще не спал. Услышал шорох и увидел, что дно палатки приподнимается — не оставалось сомнений, что под ней ползет змея. Наконец она уперлась мордой в место, прижатое рюкзаком, и продвинуться дальше не могла. Я взял крышку от котелка и заехал непрошеной гостье по башке. Она свернулась кольцом, а затем устремилась прочь. Змея проползла подо мной. Я еще поразился силе ее мышц — приподняла меня вместе с карематом, на котором я сидел!

Однажды видел, как дорогу перебегает муравьед (это довольно крупное существо, килограммов под 40). И на этом все. Вообще, встретить дикое животное даже в малообжитых местах Южной Америки непросто.



* Осень и зима, по словам путешественника, в Южной Америке довольно теплая

— Откуда вы начали путешествие по континенту?

— С Аргентины. Тут следует сказать, что стало толчком к моей поездке. Мой давний знакомый московский путешественник Георгий Красников открыл в столице Аргентины Буэнос-Айресе временное (на три месяца) пристанище для странников — «Дом для всех». В нем мог бесплатно поселиться любой желающий, приехавший посмотреть Аргентину, Южную Америку. Так что мне было где остановиться на первое время. Но на поездку нужны деньги. Судьбе было угодно, чтобы и с заработком повезло: получил довольно крупную сумму за одну интересную творческую работу.

Пройдя 700 километров по аргентинской части маршрута героев романа «Дети капитана Гранта», я посетил несколько регионов Аргентины. В один из них, провинцию Мисьонес, меня позвал интерес к мате (национальному напитку аргентинцев, парагвайцев и уругвайцев). Пью его уже десять лет. В Мисьонесе самые большие в Аргентине плантации растения, из листьев которого делают мате.

— Он заваривается так, как и привычный нам чай?

— Нет, совсем иначе. Мате готовят из высушенных и мелко порезанных листьев и молодых побегов местного растения падуб. Высушенную массу местные называют словом «жерба» («трава» по-испански). Ею заполняют сосуд на три четверти объема и заливают водой. Но не полностью, а так, чтобы верхний слой жербы оставался сухим. Важный нюанс: для заваривания мате используют воду, температура которой 88 градусов.

— Как без термометра определить, что вода нагрелась до такой температуры?

— Существует простой и надежный метод: как только со дна чайника начинают подниматься первые пузырьки, значит, пора заливать мате. Интересно, что в Аргентине и Парагвае я видел электрочайники с двумя режимами: первый предусматривает автоматическое выключение при температуре 88 градусов, второй — при 100.

Для заваривания мате используют особые сосуды: в Аргентине калебасы (их делают из высушенной тыквы), в Парагвае — матэры, которые изготавливают из дерева или коровьего рога. В заваренную траву вставляют особую трубочку из дерева или металла, которая называется бомбилья. Через нее пьют напиток. Заваривать мате можно многократно, но самый бодрящий он получается при первой заливке воды.



* Многие местные жители носят национальную одежду

— Кроме путешествий я занимаюсь журналистикой, — продолжает Александр. — Одна из моих тем — исследование жизни украинцев за рубежом. Поэтому из Аргентины я отправился в Парагвай, куда в 1936—1939 годах переселилось много украинских семей с Волыни. Предыстория этой волны миграции довольно любопытна. Все началось со слуха, возникшего в начале 1930-х годов: в бесплодной и обширной по площади местности Чако, расположенной на границе Парагвая и Боливии, нашли нефть. До этого Чако никому была не интересна, по ней даже поленились четко провести государственную границу. Перспектива разрабатывать нефть кардинально изменила отношение к этой местности. Парагвай и Боливия начали войну за эту територию. Интересно, что боливийской армией командовал немецкий генерал, а парагвайской — генералы и полковники из числа бывших белогвардейцев. Война длилась три года и оказалась очень кровопролитной. Победу одержал Парагвай. Ему достались две трети провинции Чако. Вот только нефть на этих землях так и не нашли.

Потерю в войне тысяч людей правительство Парагвая решило компенсировать за счет притока мигрантов из Европы. Договоры Парагвай подписал с Германией, Австрией, Италией, Швейцарией и Польшей. Желающим переселиться были обещаны наделы земли и различные льготы. Волынь в те времена входила в состав Польши. Вот и началась масштабная миграция волынян в Парагвай. Украинцам выделяли земли в необжитой местности, поросшей сельвой (экваториальными лесами), — департаменте Итапуа. Нужно было выкорчевывать деревья, чтобы расчистить площади для полей и огородов. Постепенно хозяйства становились на ноги, благо земля волынянам досталась плодородная. Нынешние их потомки люди зажиточные.

Важно, что власти в Парагвае никогда не давили население налогами. До недавнего времени Парагвай оставался единственным государством Южной Америки, в котором не было налога на добавочную стоимость. Сейчас он там существует, но его ставка рекордно низкая — 10 процентов. В Бразилии, например, она составляет 27 процентов.



* Парагвайский украинец Григорий Ребрук показывает свои поля

— С тех пор как украинцы с Волыни переселились в Парагвай, выросло три поколения. Они сохранили родной язык, культуру?

— Да, говорят на украинском, однако я не всегда понимал их. Дело в том, что эти люди сохранили волынский диалект 30-х годов прошлого века. Например, выражение «ловити рибу» у них звучит «лапати рибу».

Мне довелось побывать дома у двух местных украинцев-миллионеров. Один из них, Мыкола Семенюк, занимается экспортом риса. Несмотря на то, что у него крупное состояние, он ежегодно участвует в уборке риса. Другой миллионер, Андрес Троцюк, самый влиятельный здесь украинец, является почетным консулом нашей страны в Парагвае. Знаю, что во многом благодаря его усилиям между Украиной и Парагваем действует безвизовый режим. У Троцюка двое сыновей. Старший Игорь первые свои деньги заработал в 15 лет, устроившись по настоянию отца работать грузчиком. Я очень благодарен Андресу Троцюку за гостеприимство.



* У развилки на Асунсьон (столицы Парагвая) и Фрам (неофициальной столицы парагвайских украинцев)

— Из Парагвая я направился в Чили, — рассказывает путешественник. — Путь лежал через Боливию. Не планировал там задерживаться, но страна мне понравилась, и я провел в ней около месяца. Там впервые отведал вкусное и нежное мясо ламы, которым меня угостили индейцы. Кстати, они составляют подавляющее большинство населения страны. Многие боливийцы ходят в национальной одежде.



* На берегу Магелланова пролива

Наконец я добрался до Чили. В столице Сантьяго произошло событие, ставшее наглядной иллюстрацией того, что мир тесен: я встретил человека, с которым 20 лет назад играл вместе в футбол в Чернигове. Давний приятель рассказал, что переехал с женой в Чили в 2011 году. Работает программистом, получает четыре с половиной тысячи долларов в месяц. Они с супругой купили квартиру, у них родился ребенок. Кстати, Чили сейчас единственная страна Южной Америки, куда эмигрируют украинцы — поскольку там самая развитая экономика на южноамериканском континенте. Зарплата строителя, например, составляет две тысячи долларов в месяц.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о экстремальных путешествиях киевского юриста Константина Симоненко, который стал первым украинцем, объездившим весь мир.

Фото из архива Александра ВОЛОЩУКА

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