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Происшествия

В горсовете Херсона подрались из-за улицы Екатерины Гандзюк (видео)

14:26 1 марта 2019   306
Горсовет Херсона
Инф. «ФАКТОВ»

В Херсоне в здании городского совета произошли массовые столкновения пришедших на заседание людей. Одной из причин стало недавнее решение о переименовании улицы Лютеранской в честь убитой советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Видео из горсовета опубликовало местное издание «Херсон Дейли». Сообщалось, что в горсовет пришли представители националистических организаций, участники АТО, друзья погибшей Гандзюк. Одни из присутствующих в горсовете поддерживали переименование улицы Лютеранской, другие выступали против. Постепенно словесные перепалки переросли в столкновения. Также в отделение полиции доставили подругу погибшей советницы мэра Херсона и журналиста, в отношении которых составили админпротоколы о мелком хулиганстве.

Активисты конфликтовали не только в зале, но уже и на улице возле здания городского совета.

Также видеокадры из горсовета в сеть выложило информагентство «ПІК».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе группа активистов возле американского ракетного эсминца Donald Cook зажгла файеры и развернула плакаты «Кто заказал Катю Гандзюк?». Митингующих задерживали бойцы Сил спецопераций.

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