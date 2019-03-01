Попал в настоящий цугцванг: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной

Политика

Россия загнала себя в цугцванг, предприняв агрессию против украинских кораблей в Керченском проливе. Следующий рейд украинских судов рано или поздно все равно состоится, а россиянам придется придумывать объяснение, почему же в прошлый раз они атаковали корабли, а теперь вынуждены спокойно смотреть, как суда проходят через Керченский пролив в Азовское море. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил военный эксперт и блогер Алексей Арестович.

«Россия сама себя загнала в очень сложную ситуацию, — объяснил эксперт. — Есть такое положение в шахматах, которое называется „цугцванг“ — принуждение к ходу. Это когда любой твой ход приведет к неминуемому поражению. Не пропустить нас через пролив нельзя. В НАТО знают, что по договору Азовское море является внутренним для двух стран — Украины и России. То есть наши корабли имеют полное право свободно курсировать по Азову. Но если россияне пропустят, то как они объяснят потом, почему не пропустили в прошлый раз?».

По мнению Арестовича, Россия сейчас находится на краю дипломатической пропасти: «Да, сейчас Путин наверняка понимает, что они совершили большую глупость, арестовав в ноябре наши корабли вместе с экипажем. А теперь не знают, как поступить дальше. Продолжат агрессию — могут вылететь из Совета безопасности ООН».

Напомним, после того, как Россия в ноябре 2018 года захватила в нейтральных водах три украинских судна вместе с экипажем, Украина не отказалась от новых рейдов. Следующий проход через Керченский пролив в Азовское море планируется осуществить в сопровождении флота НАТО. Читайте об этом в интервью Арестовича «Путин совершил большую глупость, дальше России будет только хуже».

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