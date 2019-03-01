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"Охрана, отмена": После снятия с выборов Садовой стал героем забавных фотожаб
В сети активно обсуждают решение мэра Львова Андрея Садового снять свою кандидатуру на выборах президента и поддержать экс-министра обороны Анатолия Гриценко. Так, журналист Дмитрий Филенко вспомнил слова жены Садового, что к ней сошел с небес маленький Иисус и сказал, что ее муж должен «идти и побеждать».
«Маленький Иисусик,
Снова приходил,
Чтобы Толе место,
Андрюша уступил.
Говорил так грозно,
Пальчиком грозил,
Дескать, ты, Андрюша,
Рейтинг утопил.
Выйди, заяви,
Что амбиций нет,
И получишь в Раду
Проходной билет», — написал автор.
Таким образом журналист выдвинул предположение, что Садовой и Гриценко договорились о сотрудничестве во время парламентских выборов, которые пройдут этой осенью.
В то же время, в соцсетях активно публикуют фотожабы по этому поводу.
Стоит отметить, что накануне политики встретились в одном из киевских ресторанов, где их засекли журналисты.
Напомним, ранее кандидатов в президенты изобразили в ролях героев знаменитых фильмов. Всего в бюллетене украинцам нужно будет выбирать среди более 40 кандидатов.
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