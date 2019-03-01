Политика

"Охрана, отмена": После снятия с выборов Садовой стал героем забавных фотожаб

В сети активно обсуждают решение мэра Львова Андрея Садового снять свою кандидатуру на выборах президента и поддержать экс-министра обороны Анатолия Гриценко. Так, журналист Дмитрий Филенко вспомнил слова жены Садового, что к ней сошел с небес маленький Иисус и сказал, что ее муж должен «идти и побеждать».

«Маленький Иисусик,

Снова приходил,

Чтобы Толе место,

Андрюша уступил.

Говорил так грозно,

Пальчиком грозил,

Дескать, ты, Андрюша,

Рейтинг утопил.

Выйди, заяви,

Что амбиций нет,

И получишь в Раду

Проходной билет», — написал автор.

Таким образом журналист выдвинул предположение, что Садовой и Гриценко договорились о сотрудничестве во время парламентских выборов, которые пройдут этой осенью.

В то же время, в соцсетях активно публикуют фотожабы по этому поводу.

Стоит отметить, что накануне политики встретились в одном из киевских ресторанов, где их засекли журналисты.

Напомним, ранее кандидатов в президенты изобразили в ролях героев знаменитых фильмов. Всего в бюллетене украинцам нужно будет выбирать среди более 40 кандидатов.

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