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Происшествия

В Киеве ребенка тяжело травмировали апельсином: детали инцидента

19:51 1 марта 2019   627
злой апельсин
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 1 марта, в Киеве произошло ЧП — неизвестные бросили из окна дома апельсин, который упал на голову 6-летнего ребенка. Малыш получил сотрясение мозга, его госпитализировали. Об этом в Facebook сообщает «Киев Оперативный».

Малыш с мамой находились на улице Северной, 2/58. Мама ребенка заметила, что, скорее всего, апельсин бросили с 9-го или 8-го этажа.

Комментаторы в соцсети считают, что это проделки школьников. Но отмечают, что за такие «игры» нужно жестко наказывать.

«Поймать и спустить следом за апельсином».

«Очень часто бросают из окон дети. Мне как-то раз чуть не прилетело в голову металлической игрушечной машинкой, ещё полметра и был бы покойник».

«Малолетки 100%, деткам после школы скучно».

«Вычислить, из какой квартиры кидали, не сложно. Прийти и немного поучить уму разуму, раз родителям некогда».

«Это нам знакомо, у нас в доме семейка неадекватов живёт на 8 этаже. Так там что дети, что взрослые кидают с балкона и яблоки, и картошку, и камни. Не раз вызывали полицию не доходит».

Ранее «ФАКТЫ» писали о несчастных случаях, которые происходили с детьми по вине взрослых, не выполняющих свою работу. Так в начале февраля в Полтаве осколком ледяной глыбы, упавшей с крыши пятиэтажного жилого дома, была травмирована шестилетняя девочка. А в Кременчуге глыба льда проломила череп подростку.

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