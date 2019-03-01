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В Киеве ребенка тяжело травмировали апельсином: детали инцидента
В пятницу, 1 марта, в Киеве произошло ЧП — неизвестные бросили из окна дома апельсин, который упал на голову 6-летнего ребенка. Малыш получил сотрясение мозга, его госпитализировали. Об этом в Facebook сообщает «Киев Оперативный».
Малыш с мамой находились на улице Северной, 2/58. Мама ребенка заметила, что, скорее всего, апельсин бросили с 9-го или 8-го этажа.
Комментаторы в соцсети считают, что это проделки школьников. Но отмечают, что за такие «игры» нужно жестко наказывать.
«Поймать и спустить следом за апельсином».
«Очень часто бросают из окон дети. Мне как-то раз чуть не прилетело в голову металлической игрушечной машинкой, ещё полметра и был бы покойник».
«Малолетки 100%, деткам после школы скучно».
«Вычислить, из какой квартиры кидали, не сложно. Прийти и немного поучить уму разуму, раз родителям некогда».
«Это нам знакомо, у нас в доме семейка неадекватов живёт на 8 этаже. Так там что дети, что взрослые кидают с балкона и яблоки, и картошку, и камни. Не раз вызывали полицию не доходит».
Ранее «ФАКТЫ» писали о несчастных случаях, которые происходили с детьми по вине взрослых, не выполняющих свою работу. Так в начале февраля в Полтаве осколком ледяной глыбы, упавшей с крыши пятиэтажного жилого дома, была травмирована шестилетняя девочка. А в Кременчуге глыба льда проломила череп подростку.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.