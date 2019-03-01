В цветах «Ювентуса»: Криштиану Роналду приобрел роскошный Rolls Royce (фото)

Спорт

Лидер «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду приобрел еще один шикарный автомобиль, о чем сообщил на своей странице в Instagram.

Это Rolls Royce Cullinan стоимостью 400 тысяч евро. Длина авто почти 5,5 метра, и это один из самых крупных серийных кроссоверов на планете. Роскошное авто выполнено в черно-белых цветах туринского клуба. Да и номера на новой машине Роналду соответствующие — «007» (7-й — игровой номер португальца).

Кстати, коллекция автомобилей знаменитого футболиста насчитывает более 20 экземпляров. Среди них — гиперкар Bugatti Veyron (2,3 млн евро), Ferrari 599 GTB Fiorano (450 тысяч), Lamborghini Aventador (400 тысяч), Rolls-Royce Ghost (350 тысяч евро), Mercedes S 65 AMG Coupé (200 тысяч), Audi S8 (130 тысяч) и еще много дорогих «машинок». Только страховка всего этого «стада» обходится Криштиану Роналду в более чем 100 тысяч евро ежегодно.

*Бриллиант в коллекции автомобилей Криштиану Роналду — Bugatti Veyron, способный разогнаться до 431 км/час

Впрочем, не стоит забывать, что португалец не просто большой любитель люксовых машин, но и страстный их коллекционер. По подсчетам издания El Economista, CR7 израсходовал на свой «джентльменский набор» машин уже более 100 миллионов евро. Может себе позволить.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду продает свой первый автомобиль.

Фото Instagram

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