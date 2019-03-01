В Запорожье пес жестоко искусал хозяина и заблокировал ему выход из квартиры

Происшествия

1 марта около четырех часов утра в Хортицком районе Запорожья стаффордширский терьер набросился на хозяина и его гостя. По словам соседей, в квартире была шумная вечеринка, и, возможно, пса разозлил шум и незнакомые люди в нетрезвом состоянии. Известно, что бойцовские собаки часто становятся агрессивными при виде пьяных. Напомним, о нападении стаффордширского терьера на женщин «ФАКТЫ» писали ранее.

Пес напал на хозяина, разодрав ему ноги и руки. Досталось и гостю. Истошно крича (слышал весь подъезд), мужчины попытались убежать из квартиры, однако разъяренная собака преградила им проход к входным дверям. Тогда они заперлись в другой комнате и позвонили в полицию и госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

— Получив сообщение о том, что мужчина покусан собакой, нуждается в медицинской помощи и не может выйти из квартиры, пятеро спасателей моментально приехали на вызов, — рассказала «ФАКТАМ» спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области Юлия Барышева. — Убедившись в том, что через дверь в квартиру действительно не попасть, наши сотрудники вынуждены были срезать решетки на окнах и эвакуировать пострадавшего. Благо, квартира находится на первом этаже. 38-летнего мужчину со множественными ранами конечностей отправили в городскую больницу Запорожья.

Заводя собак бойцовских пород, хозяева должны отдавать себе отчет, что их нужно очень добросовестно и тщательно тренировать, иначе животное может стать неконтролируемым и начать убивать людей, в том числе своих хозяев. Стаффордширские терьеры в этом смысле считаются особо опасными: изначально эта порода выводилась для боев в яме, в ходе которых собаки убивали себе подобных.

По словам кинологов, сейчас в Украине очень много агрессивных стаффов с нестабильной психикой, многие из них живут в городских квартирах, в семьях, где есть маленькие дети. Часто хозяева беззаботно выгуливают таких псов без поводков и намордников. В результате страдают окружающие люди.

Ранее «ФАКТЫ» также сообщали, что в Николаеве пес снял с девушки скальп.

А в Запорожье произошло ЧП с шестилетним ребенком, которого искусала агрессивная овчарка. Девочка была в тяжелом состоянии, ее пришлось поместить в медикаментозный сон.

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