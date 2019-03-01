Происшествия

«Работают» в больнице: в Харькове наглые воровки попались на камеру

В Харькове в городской поликлинике № 6 заметили пару нахальных воровок. Женщины выбирали жертвами людей, стоящих в очереди в регистратуру. За считаные секунды злоумышленницы вытаскивали телефоны и кошельки из карманов верхней одежды, а потом быстро уходили из здания.

Потерпевшие, рассматривая записи с камер наблюдения, обратили внимание, что карманницы работают в паре и роли их четко распределены. Младшая из воровок, прикрывая руку плотным шарфом, шарит по карманам. Старшая в это время заслоняет сообщницу — становится так, чтобы процесс кражи не увидел никто из очереди.

Харьковчане надеются, что записи с камер помогут опознать преступниц и найти других пострадавших. Не исключено, что карманницы находятся в родстве друг с другом, возможно даже являются матерью и дочкой.

Напомним, ранее камеры наблюдения помогли вычислить воров, специализирующихся по кофейням, и ловких воровок в магазинах одежды.

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