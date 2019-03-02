Здоровье

Состарилась в восемь раз быстрее: найдена самая пожилая женщина с синдромом преждевременного старения

Жительница США оказалась одной из самых пожилых среди преждевременно постаревших в результате редчайшего заболевания прогерия (синдром Хатчинсона-Гилфорда). Об этом сообщает Daily Mail.

Тиффани Ведекинд из города Колумбус, штат Огайо, диагностировали прогерию (генетическое заболевание, при котором происходит преждевременное старение) только во взрослом возрасте. Как правило, медики ставят такой диагноз ребенку в первые два года после его рождения, при этом средняя продолжительность жизни пациента — 12 лет.

Врачи посчитали случай Тиффани уникальным, поскольку она дожила до 41 года. Женщина весит всего 26 килограммов при росте 135 сантиметров и страдает от выпадения зубов, потери волос и проблем с сердцем. Однако, несмотря на состояние здоровья, американка занимается йогой и управляет клининговой компанией.

В 2012 году от болезни умер ее 39-летний брат Чад (Chad). Тогда родители женщины обеспокоилось, что их дочь также настигнет ранняя смерть. «Я знала, что отличаюсь от остальных, но меня это не тревожило. Мне нравилась моя индивидуальность. Но когда скончался мой брат, я вдруг осознала, что так может завершиться и моя жизнь» — рассказывает американка.

По словам Тиффани, родители решили разобраться в причинах недуга их детей, когда состояние здоровья Чада стало критическим. Тогда члены семьи прошли обследование и узнали, что Тиффани и ее мать Линда страдают прогерией. Медики удивились, что у Линды за всю ее жизнь не проявились симптомы болезни.

Доктора заключили, что мать Тиффани также можно признать одной из самых пожилых носителей синдрома Хатчинсона-Гилфорда. По данным издания, в мире официально зафиксировано лишь 156 случаев заболевания преждевременным старением.

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