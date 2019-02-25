Здоровье

Девушка весом 126 кг рассказала, благодаря чему смогла похудеть за год в два раза

19-летняя Мишель Фаррай из американского штата Огайо имела впечатляюще большой для своего возраста вес в 126 килограммов, но все же смогла взять себя в руки и похудеть. За год ее вес уменьшился вдвое. По словам американки, решающим мотивом для похудения стало переосмысление своего образа жизни, пишет Health.info со ссылкой на The Sun.

Когда Мишель Фаррай весила 126 кг, она доставала из холодильника и съедала все подряд, пишет издание.

Девушка вела замкнутый образ жизни, при этом постоянно терпела насмешки и издевки со стороны сначала одноклассников, а затем однокурсников по колледжу.

Чтобы не сталкиваться с обидчиками, Мишель все чаще предпочитала запираться в четырех стенах, и этот добровольный «домашний арест» неизменно сопровождался поглощением пищи.

«Я оставалась дома и закидывала в себя все, что попадалось на глаза. Я ела пасту, рис, шоколад, сладости, арахисовую пасту. Ее я могла есть прямо из банки», — призналась девушка.

По словам Мишель, все изменилось после того, как в ее сознании произошел перелом. Девушка осознала, что постоянно воспринимает себя как жертву и ее поведение соответствует такой «психологии жертвы». Она решила перестать себя жалеть, а вместо этого начать заниматься спортом.

Когда стали заметны первые подвижки, девушка обратилась к врачу, который провел ей рукавную гастропластику. Операция уменьшила объем желудка, после чего Мишель продолжила худеть, добиваясь все лучших результатов. За год она смогла сбросить больше 60 кг.

Фаррай честно признается: ее страсть к арахисовой пасте не уменьшилась, но все же ее контроль над вредной едой стало гораздо более эффективным. Американка говорит, что всегда старается найти здоровую альтернативу вредной пище — это правило является главным принципом в ее питании. Также она продолжает регулярно ходить в тренажерный зал.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ученые из США привели пять рекомендаций того, как можно похудеть, работая в офисе. В свою очередь, британские диетологи назвали три способа похудения без посещения спортзала.

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