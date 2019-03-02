Смертельные «обнимашки»: объятия гостя едва не стоили младенцу жизни

Здоровье

Грудной ребенок заразился тяжелой болезнью в результате объятия с другом семьи. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Yahoo7 News.

Сообщается, что Меган Кокберн из австралийского города Перт родила вторую дочку по имени Лайла и восстанавливалась после родов в доме матери. Несколько друзей и членов семьи прибыли в гости, чтобы взглянуть на новорожденную девочку, которой на тот момент было всего 2,5 недели.

Во время визитов Кокберн заметила, что один из гостей, обнявший Лайлу, простужен.

«У меня не хватило смелости отказать обнять ребенка. Я опасалась обидеть или подвергнуться критике за то, что зря беспокоюсь. Я хотела как лучше, но вышло наоборот», — вспоминает 35-летняя женщина.

Друг семьи обнимал ребенка около минуты, в результате чего, как пишет издание, Лайла тяжело заболела. В течение двух дней девочка отказывалась от еды, много спала и страдала от насморка. Ее направили в больницу, где она провела пять дней без видимых признаков на выздоровление. Тогда ребенка оставили под наблюдением врачей еще на неделю, однако усиленное лечение не помогало.

«Иногда у нее скапливалось так много слизи в дыхательных путях, что она сильно кашляла. Без посторонней помощи она синела и задыхалась», — рассказала Кокберн.

Здоровье ребенка окончательно пришло в норму только в возрасте трех лет. Мать двоих детей призвала родителей быть более внимательными и оберегать здоровье новорожденных детей, не боясь задеть чувства знакомых.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в США младенец умер из-за раздражения кожи от подгузника, в котором его держали две недели.

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