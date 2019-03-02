Перенес инсульт: легендарный боец ММА завершил карьеру

Спорт

Хорватский боец смешанных единоборств (ММА) 44-летний Мирко Филипович принял решение завершить свою профессиональную карьеру. К этому непростому шагу его подтолкнул инсульт, который спортсмен перенес на тренировке в начале недели.

«Дорогие друзья, бой с Роем Нельсоном (16 февраля 2019 года хорват одержал победу решением судей — Авт.) стал последним в моей карьере. Я много раз объявлял об уходе, но возвращался, потому что не мог победить желание драться. Однако теперь моя карьера действительно закончена. В понедельник (25 февраля — Авт.) на утренней тренировке у меня был инсульт. Мозг повредился не очень сильно. К счастью, мое лицо не исказилось и не осталось парализованным. Сегодня я выписался из больницы и чувствую себя хорошо. Надеюсь, что так будет и дальше. Я понимаю, что диагноз более чем серьезный, и буду четко следовать указаниям врача. Теперь мне предстоит восстановление, к которому я должен подойти дисциплинированно. Примерно через 3 месяца, если МРТ покажет, что выздоровление прошло успешно, я смогу продолжить тренироваться. Но я больше никогда не смогу выступать и принимать удары по голове. Это будет сложно, поскольку бои — это моя жизнь. Это был тревожный звонок, и я осознаю серьезность ситуации. Я ценю всех вас, кто следовал за мной на протяжении моей карьеры и был рядом как в победах, так и в поражениях. У меня была очень долгая и насыщенная карьера и жаловаться мне не на что. Спасибо всем!» — написал трогательное послание боец своим поклонникам на своей странице в Instagram.

Отмечу, что Филипович пришел в ММА из кикбоксинга в 2001 году. За свою карьеру (хорват выступал в тяжелой весовой категории — при росте 188 см он весил 106 кг) провел 52 боя, в 38 из которых одержал победу. В 2003-м и 2005-м его поединки с Антонио Родриго Ногейрой и Федором Емельяненко соответственно признавались лучшими боями года, а в 2006-м Мирко был признан лучшим бойцом-тяжеловесом года.

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