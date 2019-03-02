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Супрун рассказала, совместим ли алкоголь с антибиотиками
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун продолжает информировать украинцев, как сохранить здоровье. На сей раз она посвятила свой пост в Facebook мифам об употреблении алкоголя.
Миф первый. Алкоголь не согревает. Все происходит в точности наоборот — спиртное расширяет кровеносные сосуды на поверхности тела, и приток крови вызывает ощущение тепла. Но внутренние органы в это время тепло теряют, и общая температура тела снижается.
Миф второй. Многие водители считают, что могут позволить себе сесть за руль подшофе, заявляя, что знают свою норму и могут себя контролировать. Однако факт в том, что любое количество алкоголя в крови может повлиять на навыки вождения и повысить риск попадания в аварию.
Миф третий. Принято считать, что некоторые алкогольные напитки имеют лечебные свойства. Однако пить или использовать алкоголь для профилактики или лечения болезней — неразумно. Все возможные положительные эффекты в конце-концов будут нивелированы пагубными свойствами спиртного. А в некоторых случаях использовать алкоголь для оздоровления может быть и вовсе опасно.
Миф четвертый. Нас учат, что совмещать прием лекарств с употреблением алкоголя — не желательно. Но после длительных научных исследований стало известно, что алкоголь полностью несовместим только с некоторыми антибиотиками.
Напомним, ранее глава Минздрава объяснила, как правильно бегать.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..