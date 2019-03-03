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Происшествия

В Киеве полиция разыскала горе-мать, бросившую новорожденного ребенка в недострое в Голосеевском районе

18:12 3 марта 2019   62
Полиция
Инф. «ФАКТОВ»

В столице полицейские задержали женщину, которая после родов оставила младенца в заброшенном доме. Об этом сообщает Telegram-канал Kyiv Operative.

«Женщину доставили в управление полиции для дачи объяснений. Начато уголовное производство», — говорится в сообщении.

Во время общения с работниками полиции женщина призналась, что преждевременно родила в домашних условиях. По ее словам, девочка родилась мертвая и она вынесла пакет с телом ребенка и оставила в разрушенном доме. 35-летняя киевлянка показала место, где младенца и обнаружили правоохранители.

Для установления причины смерти тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, а роженицу доставили в управление полиции. С ней общаются следователи, чтобы установить причины такого поступка.

Как писали «ФАКТЫ», в Голосеевском районе Киева женщина выбросила мертвого младенца. Тело обнаружили на территории гаражного кооператива. Ребенок родился в расположенном рядом общежитии уже мертвым.

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