Украинская красавица стала вице-чемпионкой Европы по легкой атлетике (фото)

Спорт

Украинские спортсмены завоевали пять наград на чемпионате Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях, проходящем в шотландском Глазго. Следом за Андреем Проценко, который стал, несмотря на травму пятки, серебряным призером в прыжках в высоту, четыре наши соотечественницы завоевали медали различного достоинства.

Еще одной серебряной наградой пополнила свою коллекцию прыгунья в высоту Юлия Левченко (на фото в заголовке). Наша соотечественница до последнего боролась за медаль высшей пробы с Марией Ласицкене, но в итоге уступила ей, в отличие от россиянки не преодолев высоту 2,01 м — в итоге, лучшей попыткой украинки стала преодоленная планка на высоте 1,99 м. К слову, в шаге от пьедестала остановились еще две наши соотечественницы — Катерина Табашник, взявшая высоту 1,97 м с третьей попытки, стала четвертой, а Ирина Геращенко заняла пятое место с результатом 1,94 м.

Ольга Саладуха, выступающая в тройном прыжке, показала лучший результат в сезоне, в трех из шести попытках показав результат 14,47 м, которого хватило для третьего места. Наша соотечественница, которой в 2019-м исполнится уже 36 (!) лет, пропустила вперед лишь Ану Пелетейро из Испании, показавшую лучший европейский результат в сезоне (14,73 м), и чемпионку Европы-2018 на открытых стадионах гречанку Параскеви Папахристу (14,50 м).

* Ольга Саладуха (слева) вместе с чемпионкой Европы Пелетейро и вице-чемпионкой Папахристу

«Приятно вернуться после такого длительного перерыва. У меня были проблемы со спиной, и врачи долгое время запрещали мне тренироваться. Но, благодаря доктору и физиотерапевту, сегодняшний день был хорошим для меня. Из-за своей спины я должна быть рада тому, что просто нахожусь здесь. Надеюсь, у меня больше не будет проблем со спиной, потому что я начинаю подготовку к Олимпийским играм», — поделилась своими эмоциями после завоевания награды Саладуха с представителями пресс-службы европейского первенства.

Также порадовала результатом еще одна наша прыгунья в длину Марина Бех-Романчук. Результат 6,84 метра, показанный в третьей попытке (лишь на 1 сантиметр меньше личного рекорда спортсменки), позволил ей взойти на пьедестал почета. Чемпионкой же стала Ивана Шпанович из Сербии, повторившая лучший результат в мире в сезоне (6,99 м), второе место досталось белоруске Настасье Мирончик-Ивановой, установившей личный рекорд (6,93 м).

* Марина Бех-Романчук

Еще одну награду бронзового достоинства завоевала Ольга Ляховая в беге на дистанции 800 метров. Продержавшись большую часть дистанции за спинами конкуренток, на последних метрах наша соотечественница смогла вырвать таки место на подиуме, показав результат 2:03,24 секунды и опередив Ренее Эйкенс из Бельгии на 0,08 секунды.

* Ольга Ляховая

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинка Журавок стала вице-чемпионкой Европы по биатлону.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter